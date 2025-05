La Consob ha intensificato la sua azione di contrasto alle offerte abusive di servizi finanziari e cripto-attività, ordinando l’oscuramento di 11 nuovi siti web. Questa misura mira a proteggere i risparmiatori italiani da intermediari non autorizzati. Nello specifico, sono stati oscurati 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 4 siti che offrivano servizi per le cripto-attività in modo illecito.

I poteri di intervento della Consob

L’Autorità ha agito in virtù dei poteri conferitile dal “Decreto Crescita” (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019) per quanto riguarda l’oscuramento dei siti di intermediari finanziari abusivi. Per i siti che offrono servizi per le cripto-attività, la Consob ha utilizzato i poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024). Quest’ultima normativa permette di intervenire contro coloro che prestano tali servizi ai risparmiatori italiani senza le necessarie autorizzazioni.

I siti web oscurati

Di seguito l’elenco dei siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Lemintero” (sito internet https://lemintero.co);

(sito internet https://lemintero.co); “Geneve Capital Invest” (sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com);

(sito internet https://genevcapinvest.com e relativa pagina https://webtrader.gencapwebtrade.com); VT Markets Limited (siti internet www.vtmarkets.com e www.vtmarkets.net e relative pagine https://myaccount.vtmarkets.net e https://social.vtacademy.net);

(siti internet www.vtmarkets.com e www.vtmarkets.net e relative pagine https://myaccount.vtmarkets.net e https://social.vtacademy.net); “HotMarkets” (sito internet https://hotmarketscfd.com);

(sito internet https://hotmarketscfd.com); “Fusion4Markets” (sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc);

(sito internet https://fusion4markets.cc e relativa pagina https://client.fusion4markets.cc); “Trustfxpro” (sito internet www.trustfxpro.com);

(sito internet www.trustfxpro.com); “Bvoxed” (sito internet https://bvoxed.com);

(sito internet https://bvoxed.com); “BeratCoin” (sito internet https://btc6688.com);

(sito internet https://btc6688.com); “Interersos/Interesosf” (siti internet https://interersosf.org e https://interersos.org).

Con questi ultimi provvedimenti, il numero totale dei siti oscurati dalla Consob dal luglio 2019, ovvero da quando l’Autorità ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi, sale a 1328.