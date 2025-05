ChargePoint, leader nello sviluppo di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici (EV), ed Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia elettrica, hanno annunciato una collaborazione strategica. L’obiettivo è accelerare e semplificare l’implementazione dell’infrastruttura di ricarica EV negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Le due aziende integreranno le proprie soluzioni e svilupperanno congiuntamente nuove tecnologie per avanzare le funzionalità V2X e per il flusso di potenza bidirezionale, permettendo ai veicoli elettrici di agire come fonte di energia per abitazioni, edifici e altro.

Un ecosistema completo per la ricarica EV

La partnership mira a creare un ecosistema completo per la ricarica degli EV, offrendo servizi tecnici, infrastruttura elettrica e impianti di ricarica EV, oltre a soluzioni chiavi in mano. Questo consentirà l’elettrificazione del trasporto, dai veicoli alle colonnine di ricarica fino alle reti elettriche. ChargePoint ed Eaton semplificheranno l’acquisto, la progettazione e l’attuazione di progetti per la ricarica EV, fornendo soluzioni congiunte che aiuteranno i clienti a gestire efficacemente i requisiti energetici nei vari siti, ottimizzare l’infrastruttura e migliorare l’affidabilità a costi ridotti.

Decarbonizzazione e innovazione

“La partnership di ChargePoint con Eaton si tradurrà in innovazioni che faranno fronte alle principali barriere al trasporto elettrificato”, ha spiegato Rick Wilmer, amministratore delegato di ChargePoint. “Insieme a Eaton creeremo valore senza precedenti per le istituzioni che implementano sistemi di ricarica degli EV, accelerando l’elettrificazione e al contempo decarbonizzando il pianeta“.

Grazie a questa collaborazione, ChargePoint consolida la sua posizione strategica come facilitatore dell’intero ecosistema EV, dalla rete elettrica al veicolo. Con l’evoluzione dell’infrastruttura di ricarica, è fondamentale che i componenti principali, come l’infrastruttura e gli impianti di ricarica, si integrino alla scala necessaria per realizzare il loro pieno potenziale. La collaborazione con Eaton e numerosi OEM nel settore automotive permetterà l’integrazione agevole degli impianti di ricarica, dell’infrastruttura e degli EV, gestita sulla piattaforma software cloud ChargePoint.

Affidabilità e semplificazione

Paul Ryan, direttore generale transizione energetica presso Eaton, ha aggiunto: “I clienti contano su Eaton per risolvere i problemi più difficili di gestione dell’energia elettrica. Questa partnership segnerà una svolta aiutando a realizzare proprio questo per la ricarica dei veicoli – riunendo soluzioni affidabili per la distribuzione dell’energia elettrica e la ricarica degli EV al fine di semplificare l’elettrificazione alla scala necessaria”.

Sono già disponibili online informazioni dettagliate sulle soluzioni per l’infrastruttura e la ricarica EV, che coprono ogni scenario di ricarica: parchi macchine, luoghi di lavoro, proprietà immobiliari commerciali, rifornimento e comodità delle operazioni, strutture residenziali e condominiali, nonché esigenze di ricarica per il trasporto pubblico.