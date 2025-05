Amplifon, azienda italiana e leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell’udito, è presente al Festival dell’Economia di Trento con uno stand in Piazza Fiera. Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile effettuare test dell’udito gratuiti.

OtoKiosk: la Tecnologia All’Avanguardia di AmplifonX

I test saranno svolti dal personale di Amplifon utilizzando OtoKiosk, un innovativo audiometro digitale sviluppato e brevettato da AmplifonX, la divisione di ricerca e sviluppo della società. OtoKiosk è un dispositivo medico certificato CE e FDA (Food and Drug Administration) che consente di effettuare un test dell’udito accurato in pochi minuti e in maniera semplice. Attualmente, Amplifon impiega questa tecnologia all’avanguardia sia in Italia che negli Stati Uniti, offrendo un servizio rapido e affidabile per la valutazione dell’udito.

Il Festival dell’Economia di Trento

Il Festival dell’Economia si tiene a Trento dal 22 al 25 maggio. L’evento è organizzato dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. La presenza di Amplifon sottolinea l’importanza di affrontare il tema della salute uditiva in contesti di ampio respiro come questo Festival.