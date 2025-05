Salerno si appresta a vivere un’esperienza culturale di spicco con l’inaugurazione della mostra “La casa del silenzio imperfetto“, un evento che si inserisce nel più ampio contesto della Salerno Design Week 2025. La mostra, presentata da HoperAperta, piattaforma che ingegnosamente coniuga Arte, Architettura e Design, è frutto di una collaborazione con il Gruppo Design/Tessile/Sistema Casa di Confindustria Salerno. Un connubio che promette di esplorare le sinergie tra settori apparentemente distinti ma intrinsecamente legati dalla ricerca estetica e funzionale.

Un Viaggio nell’Arte e nel Design a Palazzo Pinto

L’esposizione ha preso il via con il tradizionale taglio del nastro e sarà possibile visitarla fino al 30 agosto prossimo, all’interno delle suggestive sale di Palazzo Pinto, sede della Pinacoteca provinciale. Questo luogo, intriso di storia e cultura, offre la cornice ideale per accogliere un’iniziativa che mira a stimolare la riflessione sui concetti di spazio, forma e percezione.

All’evento inaugurale hanno partecipato diverse figure istituzionali e associative, a testimonianza dell’importanza attribuita a questa iniziativa. Tra gli intervenuti, la presidente del Gruppo Design, Tessile e Sistema Casa Giovanna Basile, che ha sottolineato il ruolo chiave del design nel contesto produttivo locale. Presenti anche Alessandro Ferrara, assessore con delega alle Attività Produttive e al Turismo, e Francesco Morra, consigliere Provinciale delegato ai Beni Culturali, a riprova del sostegno delle amministrazioni locali. Il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Giuseppe Gallo, ha ribadito il supporto dell’ente all’iniziativa. In rappresentanza di Confindustria Salerno, sono intervenuti il presidente Antonio Sada e la vicepresidente con delega al Made in Italy Stefania Rinaldi. Non da ultimi, i curatori della Mostra, Patrizia Catalano e Maurizio Barberis, che hanno guidato i presenti attraverso il percorso espositivo.

Salerno Design Week: Una Rampa di Accelerazione

Il presidente di Confindustria Salerno, Antonio Sada, ha espresso con entusiasmo la visione che anima questo progetto: «Siamo orgogliosi di essere promotori e organizzatori della Salerno Design Week e certi che, a partire da questa edizione, possa divenire una rampa di accelerazione per il design made in Salerno, perché si affermi come ambasciatore della nostra cultura del progetto, fatta di una solida capacità tecnica ma anche, e forse soprattutto, di una narrazione emozionante e coinvolgente. Buona SDW a tutti noi e, a tutti e tutte voi, buone emozioni».