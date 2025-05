E se un giorno ci risvegliassimo, come in un quadro di Chagall, immersi in un mondo dove la realtà si fonde con il sogno, dove il sopra è sotto e il sotto è sopra? Questo interrogativo, così affascinante e quasi onirico, trova una sua materializzazione a Roma, precisamente allo Shopping Village di Castel Romano, che fino al 20 giugno ospiterà un’attrazione davvero singolare: la Casa Capovolta.

Un’Esperienza Immersiva tra Sogno e Realtà

Questa installazione, unica nel suo genere in Italia, sta riscuotendo un successo travolgente nelle sue diverse tappe itineranti. Non si tratta di una semplice esibizione, ma di una vera e propria esperienza immersiva. Immaginate una struttura di 70 mq, con un’area complessiva di 200 mq, che racchiude al suo interno 6 stanze e centinaia di elementi d’arredo. Un ambiente dove i mobili sono saldamente ancorati al soffitto, gli oggetti esplodono in colori vivaci e ogni stanza è pensata per essere super fashion. Aggiungete a questo un tocco di vintage inaspettato: una vecchia Fiat 500 da ben 500 kg, posizionata in un modo che sfida le leggi della gravità.

Divertimento e Scatti da Record per Tutti

La Casa Capovolta è un progetto divertente e originale, nato con l’intento di catturare l’attenzione dei visitatori del Centro Commerciale in una maniera insolita, offrendo loro un’occasione di svago e divertimento. È un vero e proprio set fotografico vivente, un’opera d’arte di design che invita a scatenarsi tra scatti, selfie e video virali. Il risultato? Ricordi decisamente “instagrammabili”, pronti a fare il giro del web. Grandi e piccini possono lasciarsi andare a un’esperienza sorprendentemente giocosa, creando immagini che ribaltano la prospettiva comune.

E la buona notizia è che questa avventura è accessibile gratuitamente, semplicemente a fronte di uno scontrino di almeno 5€, rendendo l’esperienza ancora più invitante per chi si trova allo Shopping Village di Castel Romano. Il centro, un punto di riferimento per lo shopping e lo svago, si trova in via del Ponte di Piscina Cupa 121, facilmente raggiungibile dalla Strada Statale 148 Pontina, prendendo l’uscita Castel Romano.