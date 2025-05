Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, sta consolidando la sua posizione nel settore ad alta tecnologia. L’azienda ha annunciato l’acquisizione di un nuovo ordine significativo nel comparto Aerospazio & Difesa, portando il totale degli ordini in questo segmento a 12 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Questo risultato sottolinea la robustezza della strategia di Mare Group in un ambito così cruciale e strategico.

Un Piano di Crescita con Scadenze Precise

I contratti appena acquisiti prevedono un’esecuzione nell’arco dei prossimi 24 mesi, con una porzione significativa, pari ad almeno il 40% del valore totale, che sarà consegnata entro la fine del 2025. Questo dettaglio temporale offre una chiara prospettiva sulla pianificazione e sulla capacità operativa del Gruppo. Il settore Aerospazio & Difesa è identificato da Mare Group come un driver strategico di crescita, una direzione intrapresa fin dalla quotazione in Borsa e ulteriormente rafforzata grazie all’integrazione delle recenti acquisizioni, Powerflex S.r.l. e I.D.E.A. S.r.l., che hanno ampliato le competenze e il raggio d’azione dell’azienda.

Mare Group si posiziona come un attore che presidia l’intera filiera produttiva, mettendo a disposizione competenze verticali e soluzioni tecnologiche avanzate. L’obiettivo è supportare programmi ingegneristici complessi, seguendo una traiettoria di crescita che si prefigge di essere non solo chiara, ma anche sostenibile nel lungo periodo.

Le Voci dei Vertici: Strategia e Visione Futura

Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, nella foto, ha espresso una visione chiara e ambiziosa sul ruolo dell’azienda: “Il settore Aerospazio & Difesa è fondamentale per la nostra strategia di crescita a medio-lungo termine. Intendiamo consolidare il nostro ruolo nella filiera industriale europea, oggi in fase di rilancio, con oltre 900 miliardi di euro di investimenti previsti entro il 2030. In questo contesto, l’ingegneria rappresenta un asset strategico per l’autonomia e la sicurezza del continente.” Le sue parole delineano un quadro di riferimento ampio, che va oltre i confini nazionali, ponendo l’accento sul contributo dell’ingegneria alla sicurezza e all’autonomia dell’Europa.

A fargli eco, Luigi Di Palma, Direttore Generale di Mare Group, ha approfondito il posizionamento del Gruppo: “Questi nuovi ordini ci confermano polo ingegneristico nazionale con una focalizzazione strategica sulle applicazioni dual-use. In settori come Aerospazio & Difesa, l’ingegneria è un asset critico: il nostro modello, fondato su piattaforme tecnologiche proprietarie, è un fattore chiave per contribuire alla competitività tecnologica del Paese. Andiamo oltre il ruolo di fornitori, posizionandoci come partner tecnologico per contribuire alla realizzazione di strategie complesse, durevoli e ad alto valore aggiunto.” L’accento posto sulle “applicazioni dual-use” e sul modello basato su “piattaforme tecnologiche proprietarie” evidenzia l’innovazione e la capacità di Mare Group di essere un partner strategico, non solo un fornitore.