A Bologna, la sicurezza delle strade richiede un investimento cospicuo: 43 milioni di euro. Questo è il conto stimato dai tecnici comunali, che hanno stilato una lunga lista di interventi necessari. Tuttavia, non è possibile agire immediatamente su tutto il fronte. In primis, le risorse a disposizione non sono sufficienti. In secondo luogo, i lavori devono essere programmati con attenzione per dare priorità agli interventi più urgenti e, soprattutto, per non interferire con i cantieri del tram, onde evitare di “bloccare la città”, considerando che i disagi sono già abbastanza importanti.

A fare il punto della situazione è l’architetto Benedetta Corsano, responsabile del servizio Manutenzione strade e verde del Comune di Bologna, intervenuta questa mattina in commissione Mobilità di Palazzo D’Accursio. Corsano ha spiegato che “Di interventi ne sono previsti tantissimi nel prossimo futuro, abbiamo un programma che per una messa in sicurezza minima ammonta a 43 milioni di euro“.

Priorità e Risorse Limitate

L’architetto assicura che “abbiamo ben chiare e ben presenti le esigenze su tutte le strade”. Tuttavia, sottolinea che, “al di là del problema risorse, che non è indifferente, adesso abbiamo la necessità di concentrarci su quelle direttrici che sono maggiormente trafficate e che risentono del passaggio dei mezzi pesanti, che sono incrementati in maniera esponenziale negli ultimi quattro anni, un po’ per i vari bonus e un po’ per i cantieri. Ci sono tante situazioni che richiedono non solo un’attenzione, ma anche un intervento serio“.

Questa mattina in commissione è stato licenziato il terzo adeguamento del programma dei lavori pubblici, che prevede tra l’altro l’aumento del finanziamento per la manutenzione delle strade da 5,7 milioni a 8,3 milioni di euro, raggiungendo così la quota annuale prevista dal global service. Il patrimonio del Comune di Bologna, ricorda Corsano, comprende più di 800 chilometri di strade e migliaia di metri quadri di parcheggi e segnaletica, a cui si aggiungono ponti, tombamenti e muri di sostegno. Il programma di manutenzione strade, spiega ancora la dirigente del Comune di Bologna, viene aggiornato sulla base del monitoraggio semestrale e delle segnalazioni dei Quartieri.

Interventi Imminenti e Sinergie

La prima tranche di quest’anno è già stata destinata al rifacimento di un tratto di via Massarenti, “che partirà a breve”, tra via Rimesse e via del Parco, mentre l’anno scorso è stato completato il tratto fino al viale. “È una strada molto importante — sottolinea Corsano — perché molto trafficata, ma ha anche molti problemi”. L’intervento prevede infatti anche l’eliminazione dei binari che sono ancora sul sottofondo. “Quindi è un intervento molto invasivo. Però va fatto, la situazione è sotto gli occhi di tutti”.

Con questo nuovo pacchetto di risorse, invece, “intendiamo mettere mano ad ambiti che non devono entrare in conflitto con gli interventi del tram — spiega ancora Corsano — per ottimizzare le risorse, ma anche per non bloccare la città perché già adesso i disagi sono abbastanza importanti”. Gli interventi si concentreranno soprattutto su alcune rotonde e in alcuni ambiti come via Togliatti, via dell’aeroporto, via Murri e viale XII giugno. “Purtroppo non possiamo assolvere a molte richieste dei Quartieri proprio per interferenze con altri cantieri molto impattanti”, aggiunge Corsano.

Nel piano di adeguamento dei lavori pubblici è stato dato anche il via libera al cantiere per la messa in sicurezza della scarpata del cavalcaferrovia a Casteldebole, dopo i cedimenti sotto la rampa di accesso al ponte dei mesi scorsi. “C’è anche un lavoro molto attento coi gestori dei sottoservizi per coordinarsi e concentrare gli interventi in un unico momento“, ci tiene a sottolineare Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici di Palazzo D’Accursio. Inoltre, c’è “un impegno importante” anche sulla viabilità collinare, danneggiata dall’alluvione, garantisce Borsari.