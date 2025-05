L’Italia si trova a un bivio cruciale, come rivelato dal recente Rapporto annuale 2025 dell’Istat. I dati dipingono un quadro di persistenti ritardi nel campo dell’istruzione e delle competenze digitali, ponendo il Paese in una posizione di svantaggio rispetto ai partner europei. Un deficit culturale che, lungi dall’essere una mera statistica, si traduce in un freno allo sviluppo, all’innovazione e, in ultima analisi, alla realizzazione del pieno potenziale individuale e collettivo. La cultura, intesa come bagaglio di conoscenze e capacità, non è un mero ornamento, ma il motore ineludibile di ogni progresso, il terreno fertile su cui fiorisce il futuro di una nazione.

Il Gap Formativo: Una Sfida Generazionale

Il divario formativo emerge con chiarezza sconcertante. Nel 2023, solo il 65,5 per cento dei 25-64enni italiani possiede almeno un diploma di scuola secondaria superiore, un dato notevolmente inferiore alla media UE27 del 79,8 per cento. Ancora più marcata è la distanza per quanto riguarda i laureati: appena il 21,6 per cento in Italia contro il 35,1 per cento della media europea, con paesi come Francia e Spagna che mostrano quote doppie.

Questa lacuna si estende anche alle generazioni più giovani. Tra i 25-34enni, solo il 31,6 per cento ha un titolo terziario nel 2024. Sebbene questo dato sia in crescita, resta ben lontano dall’obiettivo europeo del 45 per cento entro il 2030, evidenziando una urgente necessità di accelerare gli investimenti in alta formazione.

L’Abbandono Scolastico: Una Ferita Aperta

Nonostante un leggero calo, l’abbandono scolastico precoce rimane una criticità significativa. Nel 2024, il 9,8 per cento dei giovani tra 18 e 24 anni lascia il sistema di istruzione e formazione senza aver conseguito un titolo secondario superiore. Un fenomeno che si manifesta con maggiore incidenza tra gli uomini (12,2 per cento), nel Mezzogiorno (12,4 per cento) e, in modo particolarmente allarmante, tra i giovani con cittadinanza straniera (24,3 per cento). Queste cifre non sono solo numeri, ma volti e destini, storie di opportunità mancate e di un futuro compromesso.

Le Competenze Digitali: Un Ostacolo alla Modernità

In un’epoca sempre più digitalizzata, le competenze digitali rappresentano un pilastro fondamentale per l’inclusione e lo sviluppo. Eppure, anche qui l’Italia fatica a tenere il passo. Nel 2023, solo il 45,8 per cento degli italiani tra 16 e 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, contro una media UE27 del 55,5 per cento. L’obiettivo europeo dell’80 per cento entro il 2030 sembra, a queste condizioni, una meta lontana.

I divari territoriali sono evidenti: nel Mezzogiorno, la quota di cittadini con competenze digitali di base è del 36,1 per cento, mentre nel Centro-nord si attesta intorno al 50 per cento. Permangono anche disparità generazionali: tra giovani (16-24 anni) e adulti (45-54 anni) si registra un divario di 10 punti percentuali a sfavore di questi ultimi, sebbene tale differenza si attenui tra i più istruiti. Le donne, invece, risultano svantaggiate solo nelle fasce d’età oltre i 45 anni.

Inclusione e Sostegno: Luci e Ombre

Un aspetto che merita attenzione è l’aumento degli alunni con disabilità, che nell’anno scolastico 2023/2024 ha superato le 360mila unità, con un incremento di quasi il 60 per cento in dieci anni. Di pari passo è cresciuto il numero di docenti di sostegno, arrivando a 246mila unità. Tuttavia, persiste una criticità non trascurabile: oltre 66mila insegnanti per il sostegno, il 26,9 per cento del totale, sono privi della relativa specializzazione. Questo solleva interrogativi sulla qualità del supporto offerto e sulla necessità di investire ulteriormente nella formazione specifica per garantire un’autentica inclusione.