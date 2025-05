L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha scelto ancora una volta Maps Group come partner tecnologico strategico. La società, quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digital transformation, si è aggiudicata, tramite la controllata Artexe S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Engineering S.p.A., un nuovo contratto per la Data Driven Governance e l’appropriatezza prescrittiva. Un accordo che si estende per tre anni e ha un valore complessivo di oltre 1,7 milioni di euro.

Innovazione e Efficienza per la Sanità

L’intesa prevede un significativo potenziamento dei sistemi esistenti di Business Intelligence e Data Driven Governance, che saranno oggetto di fornitura, manutenzione evolutiva e ampliamento. Non solo, il progetto introdurrà nuove funzionalità cruciali, come il governo delle liste d’attesa per le prestazioni specialistiche e un’approfondita analisi dell’appropriatezza prescrittiva, entrambe supportate da avanzate tecniche di analisi semantica del testo medico. Questa partnership mira a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e a ottimizzare l’esperienza complessiva dei pazienti.

Le Parole del Presidente: Fiducia e Valore Tecnologico

Marco Ciscato, presidente esecutivo di Maps Group, ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo dell’accordo: “Questo rinnovo conferma la solidità della nostra proposta tecnologica e la fiducia da parte di una realtà sanitaria d’eccellenza come l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Mettiamo a disposizione soluzioni avanzate che, grazie all’analisi dei dati, supportano le decisioni strategiche delle organizzazioni sanitarie, ottimizzano l’efficienza dei servizi e valorizzano l’esperienza dei pazienti”. Le sue dichiarazioni sottolineano il valore aggiunto che le soluzioni di Maps Group apportano al settore sanitario, trasformando i dati in decisioni strategiche e concrete per la salute dei cittadini.