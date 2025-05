(di Katherine Puce) La fusione tra il termine “iPod” (il lettore musicale di Apple) e “broadcast” (trasmissione), coniata dal giornalista britannico Ben Hammersley e diffusasi a partire dai primi anni 2000, ha dato vita a quelli che oggi chiamiamo semplicemente “podcast”. Questi ultimi nascono come insiemi di contenuti audio digitali fruibili on demand tramite internet, spesso organizzati in episodi e serie tematiche. Una forma personale di narrazione di nicchia, che spazia dal giornalismo all’intrattenimento, e che cresce proprio nel momento in cui iniziano a diffondersi sul mercato i primi dispositivi mobili e le connessioni a banda larga. Nel 2005, Apple integrò i podcast in iTunes, facilitandone la diffusione e contribuendo alla loro popolarità, fattori che ne determinarono il successo.

La nuova frontiera del branding

Oggi più che mai si assiste a un boom dei podcast che, dal 2018 a oggi, sembra inarrestabile grazie alla spinta pandemica e a un’accessibilità sempre maggiore, favorita anche dall’integrazione su piattaforme come Spotify, rendendoli un formato di comunicazione sempre più versatile. Se infatti il podcast nasce come forma di intrattenimento e giornalismo, anche istituzioni, aziende e imprese hanno iniziato a cimentarsi in questo settore.

Il podcast può rappresentare uno strumento e un vantaggio competitivo importante per quelle aziende che hanno come obiettivo strategico il rafforzamento della propria brand identity e vogliono stabilire un contatto più diretto e genuino con i propri clienti o consumatori. Un vero e proprio strumento di marketing, che punta al legame relazionale e alla creazione di una rete più solida tra partner e impresa. Ma non solo: creare un podcast, per un’azienda, significa anche trovare un mezzo più diretto e fruibile per la formazione del proprio personale, agevolando così l’organizzazione interna.

Cooltissimo & co.: le istituzioni parlano in cuffia

Ad esempio, proprio in questi giorni è stato lanciato “Cooltissimo”, il nuovo podcast di Impresa Cultura Italia Confcommercio, che conferma il trend di utilizzo efficace di questo formato da parte di organizzazioni e istituzioni. Il podcast, attualmente composto da sei episodi, affronta grandi temi della cultura contemporanea con un focus specifico sulla digitalizzazione e sul forte impatto delle tecnologie nella società, includendo anche ospiti di grande rilievo accademico. È rivolto a un pubblico ampio, con l’obiettivo di andare oltre il settore specifico di categoria e aprire uno spazio di dialogo moderno e proficuo.

Altri casi significativi sono “INPS per tutti”, un podcast istituzionale promosso da INPS che mira a semplificare il linguaggio della pubblica amministrazione rendendolo più accessibile e diretto, e “Stories” di Poste Italiane, un progetto narrativo che valorizza il capitale umano e territoriale dell’azienda, rafforzando l’identità aziendale attraverso storie vere.

Dunque, il podcast si è trasformato da semplice contenuto audio per appassionati in un potente strumento di comunicazione e relazione per imprese, istituzioni e organizzazioni. La sua natura flessibile lo rende uno spazio strategico che aziende e realtà professionali possono e devono sfruttare se vogliono creare connessioni durature e trasmettere i propri valori in modo autentico ed efficace.