Up2You, azienda italiana attiva nel settore della tecnologia ESG, conquista un posto d’onore nel panorama dell’innovazione europea: l’azienda si è classificata all’8° posto nella prestigiosa Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2024, che premia le aziende a più rapida crescita nei settori tecnologici in Europa, Medio Oriente e Africa.

La Crescita Esplosiva di Up2You

Con un’impressionante crescita del 10.141%, Up2You è la prima azienda italiana della graduatoria e una delle poche realtà europee del settore Environmental Technology a entrare nella top 10, insieme a colossi internazionali.

“Tante aziende ci hanno scelto e continuano a sceglierci per iniziare e proseguire il proprio percorso di sostenibilità in modo scientifico, efficace e innovativo. Insieme ai nostri clienti dimostriamo che investire nella sostenibilità non è solo una scelta responsabile, ma una leva strategica di vantaggio competitivo” commenta Andrea Zuanetti, nella foto, CEO & Co-Founder di Up2You.

Un Impegno Concreto per la Sostenibilità

Fondata con l’obiettivo di supportare le aziende nei loro obiettivi di sostenibilità, Up2You combina piattaforme proprietarie, consulenza personalizzata e soluzioni che vanno dal carbon management, alla formazione fino al reporting ESG. I suoi servizi digitali sono oggi utilizzati da centinaia di brand, PMI e grandi gruppi industriali in Italia ed Europa.

Il Deloitte Technology Fast 500 EMEA, giunto alla 24a edizione, rappresenta uno dei più autorevoli benchmark internazionali sull’innovazione tecnologica: i vincitori sono selezionati esclusivamente in base alla crescita percentuale dei ricavi su quattro anni. L’edizione 2024 ha visto partecipare aziende provenienti da oltre 30 Paesi, con una media di crescita del 1.585%.