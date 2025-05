Con i dati del primo trimestre 2025, Generali (nella foto, il CEO Philippe Donnet) si conferma in ottima salute, evidenziando una crescita robusta del risultato operativo, un dato che arriva a 2,1 miliardi di euro (+8,9%), grazie a un contributo significativo da tutti i comparti. A trainare questa performance è stato in particolare il segmento Danni, che ha mostrato una solidità notevole.

Premi e Raccolta: Numeri che Parlano Chiaro

I premi lordi del Gruppo hanno toccato i 26,5 miliardi di euro, registrando un lieve incremento dello 0,2%. Un risultato trainato principalmente dalla spinta poderosa del segmento Danni (+8,6%), con un’ottima performance soprattutto nel comparto non-auto. Sul fronte Vita, la raccolta netta ha superato i 3 miliardi di euro, un risultato positivo raggiunto grazie a tutte le linee di business, con una menzione speciale per la linea puro rischio e malattia, che si è distinta per il suo contributo.

L’Efficienza si Misura nel Combined Ratio

Un altro dato che salta all’occhio è il miglioramento significativo del Combined Ratio, che si attesta a un eccellente 89,7% (-1,4 punti percentuali). Un segnale chiaro di efficienza operativa e di un’attenta gestione dei costi e dei sinistri. Il Combined Ratio non attualizzato, anch’esso, ha proseguito il suo percorso positivo, raggiungendo il 92,0% (-1,7 punti percentuali).

Utile Netto e Posizione di Capitale: La Solidità del Leone di Trieste

L’utile netto normalizzato ha mostrato un incremento del 7,6%, arrivando a 1,2 miliardi di euro, mentre l’EPS normalizzato è cresciuto in maniera ancora più marcata, a 0,79 euro (+9,4%). La posizione di capitale si conferma solida, con un Solvency Ratio stabile al 210%, lo stesso livello registrato a fine 2024. Questo dato, a riprova della resilienza del Gruppo, è il risultato di 49,4 miliardi di euro di Eligibile Own Funds e 23,5 miliardi di euro di Solvency Capital Requirement.

Le Parole del CFO: Una Visione Strategica Chiama “Lifetime Partner 27”

Cristiano Borean, Group CFO di Generali, ha commentato con soddisfazione questi risultati: “Nel primo trimestre Generali ha raggiunto una forte e continua crescita sia del risultato operativo sia dell’utile netto normalizzato, segnando un ottimo avvio del nostro nuovo piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, grazie al contributo di tutti i segmenti. Il business Danni ha beneficiato di una robusta crescita dei premi, guidata principalmente dal comparto non-auto e dal continuo miglioramento del Combined Ratio. Il business Vita ha registrato una raccolta netta molto positiva, con un contributo significativo delle aree di business preferenziali: puro rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked. L’Asset & Wealth Management ha fornito un solido contributo al risultato operativo di Gruppo, sostenuto principalmente dal consolidamento di Conning Holdings Limited. Le nostre fonti di utile diversificate e la solida posizione di capitale, supportata da un’eccellente generazione di cassa, consentiranno al Gruppo di implementare con successo il nuovo piano strategico, creando valore per tutti i nostri stakeholder”. Le sue parole delineano non solo una fotografia positiva del presente, ma anche una chiara traiettoria per il futuro, basata sulla diversificazione e sulla solidità patrimoniale.