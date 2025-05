Una nuova normativa riguardante i controlli antimafia non era presente nel testo inizialmente inviato al Quirinale, ma è emersa a sole poche ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri. La legislazione attuale prevede norme antimafia molto severe per opere come il ponte di Messina. La norma proposta invece introduceva una procedura speciale – fino ad ora adottata prevalentemente in circostanze di emergenza, come in caso di terremoti, o eventi straordinari come le Olimpiadi – che non risulta affatto più severa rispetto alle normative ordinarie. È utile ricordare che la procedura speciale proposta autorizza anche di derogare a determinate disposizioni del Codice antimafia, deroghe non consentite dalle regole comuni per le opere strategiche di interesse nazionale.

L’ufficio stampa del Quirinale ha chiarito questo punto con una nota, specificando che tale precisazione è stata rilasciata “in riferimento ad alcune inesattezze comparse sulla stampa odierna riguardo il decreto Infrastrutture”.

Durante l’esame parlamentare del decreto Infrastrutture, si apprende che la Lega intende riproporre, sotto forma di emendamento, la norma riguardante i controlli antimafia per il ponte sullo Stretto, norma che era stata rimossa dal testo finale del provvedimento.