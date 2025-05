La questione riguardante la norma sui controlli antimafia è emersa in modo controverso, poiché non era presente nel testo inviato in anticipo al Quirinale. Essa è stata introdotta poche ore prima della riunione del Consiglio dei ministri. L’attuale legislazione prevede norme antimafia severe per progetti come il ponte di Messina. Tuttavia, la norma proposta introduceva una procedura speciale, adottata finora solo in situazioni di emergenza, come i terremoti o eventi straordinari come le Olimpiadi; tale procedura non si dimostra affatto più rigorosa rispetto alle norme ordinarie. È utile ricordare che la procedura speciale permette anche di derogare a certe norme del Codice antimafia, deroghe che non sono consentite dalle regole standard per opere di interesse nazionale.

L’ufficio stampa del Quirinale ha rilasciato una nota per chiarire queste questioni, specificando che “si fa riferimento ad alcune inesattezze comparse sulla stampa odierna in relazione al decreto Infrastrutture”.

In relazione a questo, il ministero ha espresso la sua speranza che il Parlamento rafforzi le norme antimafia riguardanti il ponte, sottolineando l’importanza dell’opera.