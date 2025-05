I cieli del Medio Oriente continuano a brillare per Qatar Airways, che annuncia risultati finanziari da record. La compagnia aerea ha infatti chiuso l’anno fiscale 2024 con un utile netto di 2,1 miliardi di dollari, segnando un incremento del 28% rispetto all’anno precedente. Un traguardo significativo che consolida la posizione del vettore qatarino nel panorama dell’aviazione globale.

Espansione Strategica e Nuove Connessioni

Il successo economico di Qatar Airways non è un caso isolato, ma il riflesso di una strategia di espansione mirata e di investimenti oculati. Nel corso del 2024, la compagnia ha rafforzato la sua presenza internazionale acquisendo una quota del 25% in Virgin Australia, un passo che le apre nuove porte nel mercato oceanico. Contestualmente, è stata acquisita anche una partecipazione del 25% in Airlink, la principale compagnia aerea regionale sudafricana, consolidando così la sua influenza nel continente africano.

Queste mosse non si limitano solo agli investimenti azionari. Qatar Airways si è distinta anche sul fronte dell’innovazione tecnologica, diventando la prima compagnia aerea a installare la connessione wi-fi di Starlink sui Boeing 777 della sua flotta. Un servizio che migliora l’esperienza di viaggio per i passeggeri, offrendo una connettività ad alta velocità anche in volo.