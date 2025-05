Le aziende operanti nel settore dell’autotrasporto, affiliate a Fai, Cna e Confartigianato, introdurranno a partire dal 3 giugno una ‘Port fee’ – il cui importo non è ancora stato definito – per il settore dei container a Venezia. Questo provvedimento è finalizzato a “compensare almeno in parte, i costi aggiuntivi derivanti da inefficienze non attribuibili ai nostri operatori”.

Si tratta di un ‘contributo’, specificano, e non di una ‘tassa’, che verrà applicato ai servizi erogati presso il porto veneziano. Questa misura, affermano Fai, Cna e Confartigianato Trasporti Veneto, è in linea con quanto già avviene in altri porti nazionali, come Genova e La Spezia.

Michele Varotto, presidente di Confartigianato Trasporti Veneto, ha dichiarato: “Non si tratta di una scelta ideologica o polemica, ma di un provvedimento divenuto indispensabile. Le imprese non possono più sostenere da sole l’impatto economico di un sistema disfunzionale. La Port Fee è una presa di posizione necessaria, ma anche un invito alle istituzioni e agli operatori portuali ad aprire finalmente un confronto serio per trovare soluzioni condivise”.