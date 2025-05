Ad aprile, si è registrato un notevole aumento nelle vendite di benzina, con un +6,5% corrispondente a 45.000 tonnellate, raggiungendo volumi che non si osservavano dal 2011. Questo dato segna anche un incremento del 20% rispetto al periodo pre-Covid.

L’Unem ha riportato che le vendite di prodotti petroliferi, a parità di giorni lavorativi, sono aumentate nel mese scorso del 3,7%, equivalenti a 154.000 tonnellate, rispetto allo stesso mese del 2024.

Questo incremento è principalmente alimentato dai consumi legati alla mobilità, inclusi trasporti stradali, marittimi e navali, i quali rappresentano oltre l’80% del totale delle vendite, come evidenziato nella nota.

È importante notare che a influenzare questa crescita è stata anche la diversa calendarizzazione della Pasqua, caduta nel 2024 a marzo, insieme ad alcuni eventi eccezionali che hanno favorito l’afflusso turistico verso il nostro paese. Cresce anche il consumo di jet fuel, con un aumento del 2,7%, pari a 9.000 tonnellate, sebbene in misura minore rispetto ai periodi recenti.

Si registra un lieve progresso anche per il gasolio motori con un +0,9% e per il bunker marina con un +0,6%. Questi dati mostrano un progressivo passaggio dai volumi di olio combustibile a gasolio, a causa della transizione del Mar Mediterraneo a area Seca (Sulphur Emission Control Area) a partire dal 1 maggio 2025. Positivo anche il trend per il GPL di autotrazione con un aumento del 2,3% e per i lubrificanti con un +5,6%.

I prezzi alla pompa per benzina e gasolio ad aprile hanno seguito una tendenza ribassista nei mercati internazionali, con una diminuzione di 6 centesimi euro/litro rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, i prezzi attuali risultano inferiori di 17 centesimi euro/litro. I consumi petroliferi totali, che includono anche le attività industriali, sono aumentati del 2,8%, equivalenti a 129.000 tonnellate. Questo aumento è attribuibile non solo alla crescita dei prodotti per la mobilità, ma anche alla performance positiva della petrolchimica, che ha visto un incremento del 14%, e del gasolio utilizzato per usi civili e agricoli.