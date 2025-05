Il tavolo di confronto sull’ex Ilva tra sindacati e governo “è stato sospeso e riprenderà all’inizio della prossima settimana; ci sarà una nuova convocazione probabilmente tra lunedì e martedì”. Questo è quanto ha dichiarato Rocco Palombella (Uilm-Uil) al termine dell’incontro con il governo, che è durato oltre due ore.

“Il tavolo non ha avuto esito positivo, abbiamo chiesto garanzie ma non sono arrivate risposte adeguate, per questo abbiamo deciso di aggiornare il tavolo”, ha aggiunto.

Il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, ha aperto il tavolo sull’ex Ilva con i sindacati e ha commentato: “Non posso omettere di sottolineare quanto sia tragico il contesto in cui si svolge questo incontro, certamente uno dei più critici, se non il più critico in assoluto da quando abbiamo iniziato a incontrarci”.

Ha continuato dicendo: “Non ricordo momenti facili; il percorso è sempre stato particolarmente complesso”, e ha specificato che “i parametri da considerare in questa valutazione, fin dall’inizio, sono stati quelli concordati: garantire il futuro dell’acciaio, preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro, mantenere l’indotto e, prima di tutto, la sicurezza delle condizioni lavorative”.

Nel frattempo, alcune decine di lavoratori e delegati sindacali dell’ex Ilva di Taranto hanno occupato un tratto della statale Appia nei pressi dello stabilimento siderurgico durante lo sciopero di quattro ore e il vertice a Palazzo Chigi. Alcuni manifestanti si sono sdraiati sull’asfalto.

Le sigle del settore metalmeccanico sostengono di aver “richiesto più volte in tutte le sedi istituzionali di ricevere risposte chiare e definitive sul destino dell’ex Ilva“, mentre “si osserva un quadro disastroso della situazione aziendale e occupazionale”.