Snam, forte dei suoi rating solidi (Baa2 per Moody’s, A- per S&P e BBB+ per Fitch), ha segnato un traguardo storico nel panorama finanziario internazionale. L’azienda ha infatti collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi, destinata a investitori istituzionali. Si tratta di un’operazione Sustainability-Linked multi-tranche 144/A / Reg S, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi, equivalenti a circa 1,8 miliardi di euro.

Un Successo Senza Precedenti e Obiettivi Ambiziosi

L’operazione di Snam non è stata una qualunque emissione: si configura come la prima emissione obbligazionaria Sustainability-Linked al mondo con obiettivo Net Zero sulle emissioni GHG (Gas a Effetto Serra), coprendo gli Scope 1, 2 e 3. Il successo è stato clamoroso, con una domanda di circa 5 volte l’offerta, raggiungendo ordini per circa 10 miliardi di dollari.

Questo straordinario risultato è stato preceduto da una giornata di marketing molto intensa, durante la quale Snam ha incontrato oltre 50 investitori internazionali. Il dialogo costruttivo ha generato un feedback estremamente positivo, contribuendo in modo decisivo a creare un forte momentum e a favorire condizioni di mercato altamente competitive.

Il Debutto negli Stati Uniti e la Diversificazione Finanziaria

Con questo collocamento, Snam fa il suo debutto ufficiale sul mercato dei capitali statunitense, attraverso un formato 144A / Reg S. Un passo strategico che consente alla società di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento di medio e lungo termine. Attualmente, oltre il 10% del funding di Snam è già rappresentato da valuta estera, e questa operazione rafforza ulteriormente tale tendenza.

Agostino Scornajenchi, CEO di Snam, nella foto, ha commentato: “Questa prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi rappresenta un traguardo importante nella nostra strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, accelerazione sul fronte della finanza sostenibile e ampliamento della base di investitori a livello internazionale. In un contesto in cui Snam si consolida come operatore infrastrutturale nazionale e paneuropeo, rafforzare la nostra presenza sui mercati globali è fondamentale per sostenere le nostre ambizioni di crescita nel lungo periodo. L’elevato interesse da parte degli investitori statunitensi di fixed income, oltre alla larga componente di azionisti americani nella nostra base azionaria, conferma la forte fiducia nei confronti della strategia di sostenibilità, solidità finanziaria e visione industriale di lungo periodo di Snam.”

Obiettivi di Riduzione delle Emissioni e Impegno Sostenibile

L’operazione è perfettamente allineata con il Sustainable Finance Framework di Snam, pubblicato ad aprile, e lega direttamente il costo del debito al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni GHG. Nello specifico:

Scope 1 e 2 : riduzione del 25% entro fine 2027 , del 50% entro fine 2035 e del 90% entro fine 2050 .

: riduzione del , del e del . Scope 3: riduzione del 35% entro fine 2032 e del 90% entro fine 2050.

È stato inoltre introdotto un obiettivo Net Zero su tutti gli Scope entro il 2050, con un massimo del 10% coperto da offset. A seguito di questa operazione, la quota di finanziamento sostenibile sul totale del funding committed di Snam si attesta all’86%, avvicinandosi significativamente al target del 90% previsto per il 2029.

Il prestito obbligazionario, in formato USD-denominated 144A / Reg S, si articola in tre tranche:

750 milioni di dollari a 5 anni : tasso fisso del 5,000% , scadenza 28 maggio 2030. Prezzo di emissione 99,507%, rendimento effettivo alla scadenza 5,113%.

: tasso fisso del , scadenza 28 maggio 2030. Prezzo di emissione 99,507%, rendimento effettivo alla scadenza 5,113%. 750 milioni di dollari a 10 anni : tasso fisso del 5,750% , scadenza 28 maggio 2035. Prezzo di emissione 99,797%, rendimento effettivo alla scadenza 5,777%.

: tasso fisso del , scadenza 28 maggio 2035. Prezzo di emissione 99,797%, rendimento effettivo alla scadenza 5,777%. 500 milioni di dollari a 30 anni: tasso fisso del 6,500%, scadenza 28 maggio 2055. Prezzo di emissione 99,712%, rendimento effettivo alla scadenza 6,522%.

Il collocamento è stato gestito da un consorzio di Joint Bookrunners di spicco, tra cui Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, Morgan