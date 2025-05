“L’Italia dimostra ancora una volta la sua capacità di resilienza e reazione in un contesto internazionale complesso”. Lo ha dichiarato oggi il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2025 dell’Istat. Un quadro segnato da incertezze geopolitiche e da una transizione economica e ambientale senza precedenti. “I dati Istat ci restituiscono un quadro fatto di crescita del PIL, stabilizzazione dell’occupazione e investimenti che, anche grazie al PNRR, continuano a sostenere il tessuto produttivo nazionale”, ha affermato Savino.

Un Quadro Articolato ma Incoraggiante

L’intervento del Sottosegretario Savino, tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha definito il Rapporto Istat come “un appuntamento istituzionale centrale, che fotografa con rigore la situazione economica, sociale e demografica del nostro Paese, restituendo un’immagine articolata ma attraversata da segnali incoraggianti di ripresa e trasformazione“.

PIL in Crescita e Consolidamento degli Indicatori

“Nel corso del 2024 – ha aggiunto il Sottosegretario – l’economia italiana ha registrato una crescita del PIL, confermando la solidità della ripresa rispetto agli anni più critici, accompagnata da un aumento degli investimenti e dei consumi delle famiglie. Indicatori positivi che trovano ulteriore conferma nelle stime del primo trimestre 2025, a dimostrazione di un percorso di consolidamento in atto”.

Prudenza di Bilancio e Sostegno a Famiglie e Imprese

Savino ha sottolineato che “l’equilibrio tra prudenza di bilancio e sostegno a famiglie e imprese rappresenta il fulcro dell’azione del Governo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nostro obiettivo è garantire una crescita sostenibile, inclusiva e orientata alla competitività, capace di generare fiducia in chi investe, in chi lavora e in chi produce capitale umano e innovazione”.

Continuità delle Politiche Economiche e Visione Pragmatica

A margine dell’evento, il Sottosegretario ha ribadito “l’importanza della continuità nelle politiche economiche già avviate e della programmazione strategica di medio termine, in coerenza con le nuove regole della governance europea e con l’impianto delineato nel Piano strutturale di bilancio, che punta al risanamento graduale dei conti pubblici, al rafforzamento della produttività e alla promozione della natalità e dell’equità sociale“.

In conclusione, Savino ha dichiarato: “Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con una visione concreta e pragmatica, che parte dalla valorizzazione delle energie del territorio e si estende all’intero Paese. Costruire fiducia, modernizzare il sistema e restituire centralità alla persona e al lavoro: è questa la missione che ci guida ogni giorno”.