Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, colosso nei servizi e nelle soluzioni per l’energia e le infrastrutture, ha ricevuto una nuova convalida del proprio operato da parte di Standard Ethics. L’agenzia londinese, rinomata per l’acribia nella valutazione della sostenibilità aziendale, ha confermato per la società il Corporate Standard Ethics Rating (SER) a “EE-“. Tale attestazione, corrispondente al quinto livello su una scala di nove, posiziona Saipem nella categoria “Adequate”.

Il Crisma della Sostenibilità: Oltre la Formale Adesione

Il pronunciamento di Standard Ethics travalica la mera etichetta, configurandosi come una fotografia dell’impegno intrinseco di Saipem. La metodologia adottata dall’agenzia, infatti, non si limita alla superficie, ma scava nella sostanza: il “livello di compliance adeguato” non è un mero ossequio, bensì la certificazione di una rendicontazione ESG di Saipem che si allinea alle migliori pratiche di settore, ove la trasparenza si erge a principio ineludibile. Ulteriore pilastro di questa solidità è l’utilizzo di riferimenti sovranazionali – Nazioni Unite, OCSE, Unione Europea – nella documentazione pubblica e negli strumenti di governo, palesando una visione che trascende la contingenza.

L’impegno si concretizza in policy socio-ambientali strutturate e nella definizione di obiettivi di medio-lungo periodo, che non sono enunciati di facciata, ma direttrici operative. Degna di nota è la composizione dell’organo apicale, improntata a un equilibrio di competenze e genere, riflettendo principi di indipendenza e parità che denotano una maturità gestionale encomiabile.

La Dialettica del Potere e la Salvaguardia Azionaria

Un aspetto, forse meno appariscente ma di capitale rilevanza, è il mantenimento del principio “one share one vote” e l’indipendenza degli organi decisionali. Tale assetto non è una mera disquisizione giuridica, ma una tangibile salvaguardia degli interessi azionari. In un contesto in cui un patto di sindacato vincola i principali azionisti, CDP ed Eni, tale scelta di governance assume un significato pregnante. Essa è la dimostrazione di una visione che, pur nella forza della maggioranza, non oblitera la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza. Un equilibrio, si potrebbe asserire, che consolida la fiducia e assicura una rotta stabile anche in condizioni di mercato più complesse. Saipem, dunque, non si limita a navigare, ma lo fa con una bussola saldamente orientata verso i principi della sostenibilità e di una rigorosa governance.