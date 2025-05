SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre 2025, confermando una traiettoria di crescita significativa nel supporto alle imprese italiane e al “Sistema Paese”. Dopo un 2024 già eccezionale, il 2025 si apre con numeri che evidenziano un impegno rafforzato e un impatto economico sempre più rilevante.

Risorse Mobilitate: un incremento del 40%

Nei primi tre mesi del 2025, SACE ha mobilitato ben 11 miliardi di euro a favore delle imprese, registrando un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato sottolinea la capacità del gruppo di rispondere in maniera efficace alle esigenze di un tessuto produttivo dinamico. Dall’inizio del Piano Industriale 2023-2025, gli interventi complessivi di SACE hanno raggiunto i 124 miliardi di euro, generando un impatto stimato di 315 miliardi di euro sull’economia italiana e contribuendo a sostenere circa 1,7 milioni di posti di lavoro. Un risultato che va oltre la semplice erogazione di risorse, traducendosi in un concreto beneficio per l’occupazione e la crescita nazionale.

Il Modello GROW e il supporto alle imprese

Il successo di SACE si basa anche sull’implementazione del modello GROW, un approccio integrato che combina strumenti finanziari, assicurativi e di sviluppo del business. Questo modello ha permesso di supportare oltre 60.000 imprese, con un aumento del 23% rispetto al primo trimestre 2024. Il modello GROW si articola in diverse direttrici: Garanzie e Liquidità (G) per facilitare l’accesso al credito, Gestione e Protezione dei Rischi (R) con strumenti assicurativi innovativi, Opportunità (O) tramite attività di business matching, e soluzioni Worldwide (W) per accompagnare le imprese in Italia e in circa 200 Paesi.

Nel dettaglio, SACE ha destinato 5,9 miliardi di euro a sostegno di progetti di innovazione a 360 gradi, che includono tecnologia, digitale, sostenibilità, efficienza energetica e investimenti strategici. Parallelamente, 5,3 miliardi di euro sono stati mobilitati per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, facilitando la loro presenza sui mercati globali.

Performance economico-finanziarie e produttività in crescita

Non solo supporto alle imprese, ma anche solidità interna. SACE ha registrato un utile lordo di 148 milioni di euro nel primo trimestre 2025, in crescita del 9% rispetto al medesimo periodo del 2024. Questo risultato è frutto di una combinazione virtuosa: premi in crescita (+100% vs Q1 2024), ottimizzazione dei costi di gestione (-12% vs Q1 2024) e una positiva gestione finanziaria. L’utile netto individuale si attesta a 111 milioni di euro, con un incremento dell’11%.

La robusta performance patrimoniale è confermata da un Patrimonio netto di 5,0 miliardi di euro e un Solvency Ratio superiore al 370%, a dimostrazione di una solida base finanziaria. Le riserve tecniche, pari a 4,0 miliardi di euro, riflettono una politica prudente di accantonamento.

Un ruolo cruciale in questi successi è giocato dall’innovazione interna. La produttività è aumentata del 17% rispetto al primo trimestre 2024, grazie a una trasformazione culturale, digitale e organizzativa che ha visto l’adozione di modelli di lavoro agili, come lo smart working activity-based e la settimana lavorativa di quattro giorni su base volontaria (programma Flex4Future). Questi modelli, validati dal Politecnico di Milano, hanno avuto un impatto positivo sul benessere dei dipendenti e sulle performance aziendali.

Una rete capillare per l’internazionalizzazione

L’impegno di SACE si estende anche a una rete internazionale strategica, con 13 uffici in Paesi target e ad alto potenziale per il Made in Italy, dagli Emirati Arabi alla Turchia, dal Brasile all’Africa. A questi si aggiungono le 11 sedi in Italia, una rete potenziata del 30% rispetto al primo trimestre 2024, che assicurano una vicinanza costante alle imprese sul territorio.

Alessandra Ricci, nella foto, Amministratore Delegato di SACE, ha commentato: “I risultati raggiunti da SACE nel primo trimestre 2025 segnano un aumento del 40% del nostro impegno al fianco delle imprese, dopo un 2024 record per il nostro gruppo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché attesta la capacità di SACE di sostenere la crescita del sistema produttivo nazionale anche in un contesto globale complesso confermando il nostro ruolo strategico per il Sistema Paese e l’impegno delle persone di SACE al fianco delle imprese italiane”.