Nexi (nella foto, l’a. d. Paolo Bertoluzzo) ha annunciato l’avvio di un programma di riacquisto di azioni per un importo massimo di €300 milioni, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2025. Questa iniziativa è stata autorizzata dall’Assemblea degli azionisti della Società lo scorso 30 aprile 2025.

Un Ritorno di Capitale Sostanzioso per gli Azionisti

L’azienda ha voluto sottolineare che per il 2025, l’Assemblea degli Azionisti aveva già approvato una distribuzione di dividendi pari a circa €300 milioni (€0,25 per azione), il cui pagamento è previsto per oggi stesso. Combinando il riacquisto di azioni con la distribuzione di dividendi, il ritorno totale di capitale agli Azionisti per il 2025 raggiungerà circa €600 milioni, un aumento significativo del 20% rispetto al 2024.

Modalità e Condizioni del Programma

Il programma di riacquisto sarà gestito da BofA Securities Europe SA, un intermediario terzo che opererà in piena indipendenza, senza alcun coinvolgimento da parte di Nexi. Le operazioni avverranno nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla delibera assembleare e delle condizioni di negoziazione previste dall’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Il numero massimo di azioni ordinarie che potranno essere riacquistate corrisponde al 20% del capitale sociale pro tempore di Nexi, includendo anche le azioni proprie già detenute dalla Società.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto, sono state stabilite delle precise limitazioni: non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Nexi su Euronext Milan il giorno precedente l’operazione. Inoltre, non potrà in ogni caso superare il prezzo più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello dell’offerta di acquisto indipendente più alta corrente su Euronext Milan.

Le informazioni sulle operazioni effettuate e i relativi dettagli saranno tempestivamente comunicati al mercato, come previsto dalle normative vigenti, entro la fine del settimo giorno di trading successivo alla data di esecuzione.