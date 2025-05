Nel primo trimestre dell’anno, Mfe-Mediaset ha riportato ricavi pari a 671 milioni, in calo rispetto ai 699 milioni dello stesso periodo del 2024, con un significativo aumento dell’utile, arrivato a 51,4 milioni rispetto ai 16,8 milioni precedenti.

La generazione di cassa operativa (Free cash flow) è aumentata del 19,1%, mentre la posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo risulta negativa per 460 milioni, mostrando una riduzione del 33,3% rispetto ai dati del 31 dicembre scorso.

Il gruppo conferma l’obiettivo di mantenere annualmente un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi. L’entità di quei risultati dipenderà principalmente dall’andamento economico generale nella seconda parte dell’anno, che è previsto in miglioramento in tutta Europa, così come sottolineato da Mfe-Mediaset.

“Nonostante il contesto macroeconomico internazionale continui a essere estremamente instabile,” aggiunge la società, “nei mesi di aprile e maggio la raccolta pubblicitaria in Italia per il gruppo Mfe-Mediaset ha mostrato una crescita superiore al 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, migliorando ulteriormente la proiezione di crescita dall’inizio dell’anno oltre le aspettative iniziali.”