Con un annuncio che segna un nuovo capitolo nella sua espansione, MSC Crociere ha ufficialmente siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per l’acquisto di due nuove navi. Questo passo strategico non solo rafforza la presenza del gigante crocieristico sui mari, ma evidenzia anche il suo impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore.

La Flotta si Arricchisce

Le nuove unità, per ora identificate come World Class 5 e World Class 6, sono previste per la consegna rispettivamente nel 2029 e nel 2030. Con il loro arrivo, la “World Class” di MSC raggiungerà un totale di sei navi, consolidando ulteriormente il posizionamento dell’azienda come pioniere in termini di design e tecnologia navale. Queste future ammiraglie si uniranno a una famiglia già prestigiosa che include la MSC World Europa (varata nel 2022), la MSC World America (attesa per aprile 2025), la MSC World Asia (prevista per la fine del 2026) e la MSC World Atlantic (consegna nel 2027). L’intera flotta di MSC Crociere raggiungerà così l’impressionante numero di 27 unità, testimoniando una crescita robusta e continua.

Un Partenariato Duraturo

L’investimento ribadisce la solida partnership tra MSC Crociere e il cantiere navale francese Chantiers de l’Atlantique, una collaborazione che si è dimostrata fruttuosa nel corso degli anni. Leonardo Massa, nella foto, Vice President Southern Europe of the Cruise Division of the MSC Group, ha sottolineato l’importanza di questo legame, affermando: “Con grande soddisfazione abbiamo annunciato di aver firmato un nuovo accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi della nostra innovativa World Class. Con questa nuova fase, la nostra flotta si arricchirà di due ulteriori unità, portando a sei il totale delle navi di questa classe, un traguardo che rappresenta un segno tangibile del nostro impegno verso l’eccellenza tecnologica e la sostenibilità.” Ha aggiunto inoltre che questo investimento “non solo consolida la nostra partnership con il cantiere navale francese Chantiers de l’Atlantique, ma conferma anche il nostro sostegno all’industria cantieristica europea, per la quale MSC Crociere è da sempre un partner di riferimento.”

L’operazione non è solo un affare commerciale, ma anche un chiaro segnale di fiducia nell’industria cantieristica europea, che continua a rappresentare un’eccellenza globale nel settore della costruzione navale.