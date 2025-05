Nella storica cornice della tonnara di Carloforte, in Sardegna, è stato siglato un protocollo di grande rilevanza per il settore ittico nazionale: nasce ufficialmente il marchio “Firmato dai Pescatori Italiani”. Questa iniziativa, promossa da Coldiretti Pesca e Filiera Agricola Italiana, rappresenta un momento cruciale per il rilancio di un comparto che, in Italia, conta circa 12mila imbarcazioni e un giro d’affari di poco meno di 750 milioni di euro.

Un Impegno per Trasparenza e Sostenibilità

Alla cerimonia di firma erano presenti figure di spicco, tra cui il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, nella foto, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, e i direttori di Filiera Agricola Italiana, Stefano Albertazzi, e di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. C’erano anche Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca, Romano Magrini, Capo Area Lavoro di Coldiretti, e Luca Saba, Capo Area Economica di Coldiretti.

Il progetto ha un duplice obiettivo: sostenere il lavoro dei pescatori italiani e, al contempo, fornire ai consumatori uno strumento chiaro e riconoscibile per identificare l’origine del pescato nazionale. Questo è fondamentale per garantire qualità, tracciabilità e rispetto dell’ambiente, in un contesto dove le importazioni dall’estero sono in costante crescita. Basti pensare che lo scorso anno sono arrivati in Italia ben 840 milioni di chili di pesce straniero, a fronte di una produzione nazionale di circa 130 milioni di chili. Spesso, questo prodotto estero viene spacciato per italiano nei ristoranti o è difficile da distinguere sui banchi delle pescherie a causa di etichette poco chiare.

Il Valore del Prodotto Locale

Il nuovo marchio “Firmato dai Pescatori Italiani” sarà apposto sui prodotti ittici pescati o allevati nelle acque italiane, valorizzandone la provenienza e l’impegno di chi opera quotidianamente nel rispetto del mare.

Daniela Borriello, responsabile Coldiretti Pesca, ha evidenziato l’importanza strategica di questa iniziativa: “Il settore della pesca e dell’acquacoltura vede nella firma di questo protocollo un’opportunità strategica. Il marchio ‘Firmato dai Pescatori Italiani’ rappresenta un valore aggiunto per le imprese, permettendo una maggiore competitività, ma anche una nuova consapevolezza per i consumatori. Vogliamo far conoscere l’eccellenza degli stock ittici italiani, spesso sottovalutata, ma in realtà di altissima qualità”.

Stefano Albertazzi, direttore Filiera Agricola Italiana, ha sottolineato come il marchio si inserisca in un percorso già avviato con successo nel mondo agricolo: “si inserisce in un percorso già avviato con successo nel mondo agricolo e mira a estendere anche al comparto ittico un modello di filiera che mette al centro il produttore, la sostenibilità e il rapporto diretto con il consumatore”.

Infine, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha ribadito il concetto di tutela del valore locale: “Questo protocollo è un tassello fondamentale per costruire un sistema dove il valore della produzione locale venga riconosciuto e tutelato. La tracciabilità garantita dal marchio e i controlli svolti da Filiera Agricola Italiana sono elementi chiave per assicurare trasparenza e qualità, premiando il lavoro dei nostri pescatori anche dal punto di vista economico”. Il marchio, dunque, non solo mira a una maggiore remunerazione economica per pescatori e acquacoltori, ma anche a una migliore conoscenza da parte dei consumatori del pescato e allevato locale e della sua qualità.