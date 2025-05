Sogei ha comunicato che, durante la giornata di venerdì 16 maggio 2025, si sono verificati malfunzionamenti tra le 10.04 e le 19.30, rendendo impossibile l’accesso dei contribuenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo ha comportato una serie di disagi, confermati anche da una nota ufficiale dell’Agenzia.

In seguito a questi problemi, e avendo ricevuto il parere favorevole del Garante del Contribuente, è stato emanato un provvedimento che sancisce l’irregolarità nel funzionamento dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 1 del decreto legge n. 498/1961 stabilisce che, in situazioni in cui gli uffici finanziari non possano operare regolarmente a causa di eventi eccezionali, non attribuibili a disfunzioni organizzative, i termini di prescrizione e di decadenza relativi a obbligazioni fiscali sono prorogati.

Questi termini, in scadenza durante il periodo di mancata operatività, saranno estesi fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, quindi fino al 30 maggio.