Un recente rapporto di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, realizzato in collaborazione con Prometeia, ha delineato le prospettive dell’industria manifatturiera italiana per il 2025 e il successivo quadriennio 2026-2029. Il quadro che emerge è quello di un settore che, nonostante le incertezze globali, mostra segnali di resilienza e capacità di adattamento, puntando su export, innovazione e investimenti.

Un 2025 all’Insegna della Stabilità

Secondo le analisi, il 2025 vedrà l’industria manifatturiera italiana stabilizzarsi sui livelli di fatturato del 2024 a prezzi costanti. Questo significa che, nonostante un contesto operativo ancora complesso, il settore riuscirà a mantenere la sua posizione. A prezzi correnti, si prevede una modesta crescita dell’1,8%, portando il fatturato complessivo a 1143 miliardi di euro, un incremento significativo di 229 miliardi rispetto al 2019.

Settori come la Farmaceutica (+2,4%), la Meccanica (+1,7%) e il Largo consumo (+1,2%) sono attesi registrare le performance più brillanti. Un ruolo cruciale sarà giocato dalla ripresa della domanda europea, in particolare quella tedesca, trainata dal raffreddamento dell’inflazione e dalla discesa dei tassi. Il riattivarsi del commercio intra-UE si configura come un fattore chiave per bilanciare la debolezza del commercio mondiale, influenzato dalle incertezze sulle politiche commerciali americane.

Anche il mercato interno darà il suo contributo. I consumi beneficeranno della ripresa del potere d’acquisto delle famiglie e dei rinnovi contrattuali, mentre gli investimenti saranno spinti dagli incentivi Transizione 5.0 e dalle buone condizioni reddituali delle imprese, compensando in parte la normalizzazione del ciclo delle costruzioni.

Il Quadriennio 2026-2029: Crescita Trainata da PNRR ed Export

Guardando al medio termine, il manifatturiero italiano è atteso crescere a un ritmo medio annuo prossimo all’1% nel quadriennio 2026-2029. I prossimi due anni, in particolare, beneficeranno della spinta degli investimenti del PNRR, con un tasso di crescita medio annuo dell’1,2% tra il 2026 e il 2027. Successivamente, dal 2028, il ruolo di traino tornerà ad essere affidato prevalentemente alle esportazioni.

Nonostante una domanda mondiale che si preannuncia più debole rispetto al passato, il saldo commerciale dell’industria manifatturiera italiana continuerà a espandersi, raggiungendo i 134 miliardi di euro al 2029, circa 31 miliardi in più rispetto al 2019. Oltre la metà di questo avanzo sarà generato dalla Meccanica, che potrebbe beneficiare anche di una potenziale ricostituzione della base produttiva americana.

La competitività delle imprese continuerà a dipendere dagli investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità dell’offerta. Un dato significativo è come la fascia alta della gamma produttiva sia il vero motore dei settori chiave del Made in Italy, non solo in Europa ma anche in mercati strategici come gli Stati Uniti.

Investimenti Diretti Esteri e Resilienza dei Margini

Gli investimenti diretti esteri (IDE) emergono come un’ulteriore strategia per le imprese italiane per affrontare l’incertezza degli scambi commerciali. La presenza produttiva italiana negli Stati Uniti ha mostrato un rafforzamento negli ultimi anni, con la Meccanica e l’Alimentare e bevande tra i settori più attivi su questo fronte.

Infine, per quanto i margini e la redditività siano previsti in ridimensionamento dai picchi del triennio 2021-2023, si manterranno comunque superiori ai livelli del 2019, garantendo alle imprese una buona sostenibilità degli investimenti. Questo permetterà al settore di continuare a puntare sull’innovazione e sulla capacità di servire nicchie di mercato ad alto valore aggiunto, fondamentali per il successo sui mercati globali.