Il Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. S.B., una PMI Innovativa e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio e la commercializzazione di Osteo-therapy®. Si tratta di un nuovo integratore nutraceutico attualmente in fase di iter brevettuale, sviluppato con l’obiettivo di accelerare il processo di osteointegrazione a seguito del posizionamento di impianti dentali.

Un’Innovazione per l’Implantologia Dentale

Osteo-therapy® non è un prodotto qualunque, ma il risultato di uno studio clinico approfondito che ha evidenziato risultati significativi. In particolare, ha dimostrato una riduzione media del 30-40% dei tempi di integrazione ossea dopo l’inserimento di impianti dentali. Questo permette l’applicazione dell’impianto definitivo già al secondo mese post-intervento, un miglioramento notevole rispetto ai protocolli tradizionali. Tale avanzamento si traduce in potenziali impatti positivi sia sulla produttività degli studi odontoiatrici sia sul comfort dei pazienti.

Erfo stima che Osteo-therapy® possa generare nuove e significative linee di ricavo nel medio periodo, rafforzando la Medical Division dell’azienda e diventando un prodotto di punta nel suo portafoglio. Questo consentirà a Erfo di entrare con forza nel mercato dell’implantologia dentale, con prospettive di sviluppo anche nel settore della chirurgia protesica ortopedica.

A testimonianza della versatilità della ricerca, dall’evoluzione della formula di Osteo-therapy® è nato “Osteo-Protex”. Sono in corso studi per verificare se l’approccio già validato in ambito odontoiatrico possa portare benefici rilevanti anche nella fase di recupero post-operatorio in casi di chirurgia protesica ortopedica.

La Ricerca e il Mercato Globale

Lo sviluppo di Osteo-therapy® è frutto del dipartimento R&D di Erfo e nasce dagli studi condotti nell’ambito del progetto PLATFORM. Questo progetto ha visto la collaborazione di partner di rilievo come l’ospedale privato C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A., l’Università Campus Bio-Medico di Roma, NCS Lab S.r.l. e AMED S.r.l., con il co-finanziamento del M.I.M.IT nell’ambito degli Accordi per l’Innovazione. L’efficacia e l’innovazione di questi recenti progetti di ricerca e sviluppo consolidano la posizione di Erfo come leader nel settore dell’osteointegrazione.

Il mercato globale dell’implantologia dentale è un segmento in forte espansione, stimato in circa 5,7 miliardi di USD nel 2023, con una previsione di crescita annuale composta (CAGR) del 7,9% fino al 2030 (fonte: Market Research Future, 2024).

Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo, ha dichiarato: “In Italia, si stimano circa 2,5 milioni di impianti dentali posizionati ogni anno, con un bacino complessivo di oltre 15 milioni di pazienti con impianti dentali. L’introduzione di un prodotto in grado di accelerare l’integrazione ossea risponde a una domanda concreta e crescente nel settore, caratterizzato da una forte attenzione alla riduzione dei tempi di trattamento e all’efficacia clinica.”