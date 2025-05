Nel teatro delle istituzioni, anche i simboli hanno un loro linguaggio. Così a Merano, la scelta della nuova sindaca di togliersi la fascia tricolore subito dopo averla indossata ha suscitato riflessioni non tanto sul gesto in sé, quanto sul valore che diamo – oggi – a ciò che rappresenta. Un tema caro a osservatori come Edoardo Raspelli, attenti ai dettagli che raccontano più di mille discorsi.

Il verde va a sinistra. Ma per chi guarda o per chi indossa?

Chi guarda un sindaco dovrebbe vedere il verde a sinistra, poi il bianco, poi il rosso. Questo almeno è quanto stabilisce una certa logica, oltre che la storia: 7 gennaio 1797, data ufficiale della nascita del Tricolore. In teoria è tutto chiaro, in pratica no. “Quasi tutti i sindaci la indossano al contrario”, osserva Raspelli, “mettendo il rosso a sinistra per chi guarda, e il verde a destra. È sbagliato. Davanti a noi dovremmo vedere il verde per primo, come da tradizione”. A supporto della sua osservazione, Raspelli cita un’immagine storica recuperata presso la Fototeca Gilardi di Milano, tratta da una stampa popolare del XIX secolo, in cui Carlo Cattaneo, durante le Cinque Giornate di Milano, indossa correttamente la fascia mentre comunica agli austriaci il rifiuto dei milanesi alla tregua.

Un gesto simbolico, non solo formale

Il gesto della neo sindaca di Merano, che si è tolta la fascia subito dopo averla ricevuta dal predecessore, è stato letto in modi diversi. Alcuni parlano di scelta politica, altri di un malinteso protocollo. In entrambi i casi, l’attenzione verso l’oggetto – la fascia – è tornata centrale, a dimostrazione che anche i simboli hanno una loro voce. Raspelli sottolinea come in Francia, paese dalla forte tradizione repubblicana, “i sindaci indossano la fascia con il blu a sinistra, il bianco al centro, il rosso a destra, come previsto”. E aggiunge: “Da anni è un mio pallino: se guardo il sindaco di Parigi mentre canta la Marsigliese, lo vedo con la fascia messa in modo corretto”.

Il primo a invertire la tendenza

La prima risposta concreta a questo richiamo è arrivata da un piccolo comune del Varesotto: Olgiate Olona. In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni del ristorante Ma.Ri.na, il sindaco Gianni Montano, medico di professione, ha accolto il suggerimento di Raspelli e indossato la fascia nel modo corretto, con il verde visibile a sinistra per chi guarda. Una coincidenza simbolica: lo stesso giorno, il 17 maggio, ricorreva anche l’anniversario della carriera giornalistica di Raspelli, divenuto professionista proprio nel 1973. Anche Raspelli, che dei simboli ha fatto una sua piccola crociata, è inciampato nel più umano degli errori: ha indossato la fascia tricolore al contrario. Lo ha ammesso senza remore, come si confessa una dimenticanza innocente. Perché i simboli, quando li si prende troppo sul serio, sanno vendicarsi con la leggerezza degli sbagli.