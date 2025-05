A Milano, il prossimo 27 maggio, la ICG Gallery si trasformerà, come per incanto, in un crocevia di creatività e mestiere. Sarà il palcoscenico per “Bottega in Bloom”, un evento che promette di essere un atelier multidisciplinare, una vera e propria fucina d’arte dove il fare e l’immaginare si fonderanno in un’unica, avvolgente esperienza. Qui, le consuete barriere tra le diverse espressioni artistiche si faranno effimere, lasciando il campo alla pura sperimentazione e all’anelito dell’immaginazione.

Il Fascino della Natura Fissato nel Tempo

Il cuore pulsante di questa giornata sarà un workshop interamente dedicato alla poetica della natura. A curarlo, direttamente da Londra, il rinomato laboratorio Wax Atelier. Attraverso l’antica e suggestiva arte della ceratura, i partecipanti saranno invitati a compiere un gesto quasi rituale: quello di preservare la fragile bellezza dei fiori. Un modo per catturare la loro delicatezza, rendendola un simbolo tangibile di rinascita e della sottile, ma ineludibile, impermanenza della vita. Sarà un’occasione per toccare con mano la magia del conservare, del sottrarre all’oblio ciò che per sua natura è destinato a svanire.

Un’Opportunità Aperta a Tutti

Questa singolare opportunità di immergersi nell’arte e nella bellezza è aperta a chiunque. La partecipazione al workshop è gratuita, ma è fondamentale assicurarsi il proprio posto attraverso una previa registrazione. Un invito, dunque, a lasciarsi sedurre dalla possibilità di essere parte di qualcosa di unico, di sporcarsi le mani con la bellezza e di portare a casa non solo un ricordo, ma un’esperienza che nutrirà l’anima.