Uno dei cantieri più complessi e strategici della Linea C della Metropolitana di Roma, la futura Stazione Venezia, procede secondo programma. La grande idrofresa tricolore ha completato la prima fase di realizzazione dei pannelli che costituiranno i muri perimetrali della scatola sotterranea dove sorgerà la stazione. L’opera, realizzata dal consorzio guidato da Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) e Vianini Lavori, è commissionata da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. A poca distanza dal cantiere di Piazza Venezia, anche le archeostazioni Porta Metronia e Colosseo/Fori Imperiali stanno per essere completate, con consegna prevista nei prossimi mesi.

La Stazione Venezia: un’archeostazione nel cuore di Roma

La Stazione Venezia, una delle più profonde e articolate d’Europa, si svilupperà su sei livelli interrati e garantirà accesso diretto a importanti poli culturali come Palazzo Venezia, il Vittoriano e i Fori Imperiali. Sarà una vera e propria archeostazione, con il primo livello interamente dedicato ad area museale che ospiterà i reperti archeologici emersi durante gli scavi.

L’idrofresa, alta 24,5 metri e con un peso di 185 tonnellate, ha l’ambizioso compito di scavare il perimetro della scatola della stazione, raggiungendo una profondità fino a 85 metri. Questa soluzione minimizza l’impatto delle attività in superficie e preserva i reperti archeologici. A poco più di un anno dal suo avvio, l’idrofresa ha già completato i primi 124 diaframmi, le pareti perimetrali della futura stazione. Per tutte le tre fasi di scavo sono previsti 352 pannelli sotterranei, inclusi 170 diaframmi.

Prossime Fasi e “Murales”

Il lavoro dell’idrofresa proseguirà ora in via dei Fori Imperiali, ai piedi del Vittoriano, dove verrà allestito un nuovo cantiere. Questo consentirà l’avvio in autunno dello scavo archeologico e la realizzazione della prima porzione del solaio di copertura. Tale spostamento permetterà anche il ripristino della viabilità in Piazza Venezia sul lato di Palazzo Venezia e la realizzazione dei diaframmi rimanenti.

La piazza è anche al centro del progetto di rigenerazione urbana “Murales“, che ogni quattro mesi trasforma il cantiere in un’esposizione d’arte contemporanea a cielo aperto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Webuild e artisti internazionali ed è promosso dal consorzio guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale. Attualmente, l’opera protagonista è “Ci eleviamo sollevando gli altri” dell’artista Marinella Senatore.

La Linea C: un collegamento chiave per Roma

L’intera Linea C della Metropolitana di Roma, da sud-est a nord-ovest, collega la periferia al centro, dalla fermata di Monte Compatri/Pantano fino a Clodio/Mazzini. È lunga 26 km (17 km sotterranei e 9 km in superficie) e comprende 29 stazioni.

Parallelamente ai lavori per la Stazione Venezia, sono in corso i test sui circa 3 km di linea dalla Stazione San Giovanni (già operativa) alla futura stazione Colosseo/Fori Imperiali, con prove di funzionamento e sicurezza avviate a febbraio. Le due nuove archeostazioni, Porta Metronia e Colosseo/Fori Imperiali, dovrebbero essere consegnate per i collaudi nei prossimi mesi. Le fermate restanti, Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini, sono in fase di progettazione.

Webuild vanta una solida esperienza nel settore delle metropolitane, con 891 km di nuove linee realizzate in tutto il mondo. Recentemente sono state inaugurate l’ultima tratta della M4 di Milano, la Metro di Salonicco e la Orange Line (Linea 3) di Riyadh. Tra le opere in corso figurano la Linea 15 Ovest e la Linea 16 del Grand Paris Express in Francia, la Linea 2 e la Linea 4 della Metro di Lima in Perù, il progetto Sydney Metro–Western Sydney International Airport e il Suburban Rail Loop East di Melbourne in Australia. In Italia, è in fase di ultimazione la stazione Capodichino della Linea 1 della Metro di Napoli.