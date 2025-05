L’Italia si conferma tra i leader della meeting industry globale, occupando il secondo posto al mondo dopo gli Stati Uniti. Secondo la nuova classifica Icca 2024 (International Congress and Convention Association), nell’ultimo anno ha ospitato 635 congressi internazionali, registrando la crescita più significativa tra i principali competitor europei, con un incremento di 82 congressi rispetto al 2023. Solo gli Stati Uniti, che sono al primo posto con 709 congressi, superano l’Italia.

La classifica Icca rappresenta l’indicatore principale a livello globale per il turismo congressuale, basata sull’analisi dei congressi internazionali che si svolgono periodicamente e che coinvolgono almeno tre paesi. non misura eventi generici, ma iniziative con alta complessità organizzativa e rilevanza internazionale, che evidenziano l’attrattività, l’affidabilità e l’integrazione di un territorio in una rete globale di relazioni, infrastrutture e competenze.

In un contesto sempre più competitivo, dove l’Europa rappresenta oggi il 56% dei contenuti congressuali a livello mondiale, tutti i paesi stanno investendo per attrarre eventi strategici. L’Italia non solo mantiene il passo, ma cresce più di tutti. Questo è testimoniato anche dalle performance delle città italiane: Roma si colloca nella top 10 mondiale, al 9° posto con 114 congressi internazionali. Milano, con un salto significativo, passa dal 29° al 14° posto con 100 congressi, distinguendosi anche come la terza città al mondo per numero medio di partecipanti per congresso. Buoni risultati anche per Bologna, Napoli, Firenze e Torino, portando così a sei il numero di città italiane nella top 100 globale. Complessivamente, l’Italia è rappresentata da 20 città nella top 300 Icca, il numero più alto al mondo, e da 24 nella top 400 Icca.

Daniela Santanchè, ministra del Turismo, ha dichiarato:

“L’Italia si conferma leader europeo e seconda destinazione al mondo nel turismo congressuale, secondo il rapporto Icca 2024, avvicinandosi al primato degli Stati Uniti e distanziando ulteriormente la Spagna. Un risultato straordinario che premia il lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore, rafforzando la nostra attrattività internazionale. Un ennesimo record che ribadisce il ruolo indispensabile del turismo per la nazione.”

Ha aggiunto Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia:

“I numeri parlano chiaro: l’Italia è non solo competitiva, ma è in forte accelerazione. Cresciamo più dei nostri competitor europei e ci confermiamo in una posizione di leadership globale. Roma e Milano compiono un salto importante, ma è tutto il sistema a dimostrare maturità, capacità di adattamento e visione. L’Italia è presente nei grandi flussi congresuali internazionali e riesce a distinguersi non solo per quantità, ma anche per qualità e impatto dei contenuti.”

“Questo risultato, aggiunge, è frutto di un lavoro strutturato e di una strategia condivisa, che include anche il progetto Italian Knowledge Leaders, riconosciuto dalla stessa Icca come esempio virtuoso. È fondamentale continuare su questa strada, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e valorizzando il capitale intellettuale del Paese. Restare ai vertici richiede investimenti, ma anche ambizione. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.”