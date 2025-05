Le quiete domestiche, un tempo assediate da un profluvio di chiamate indesiderate e truffaldine, potrebbero finalmente ritrovare la loro serenità. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha posto mano a un nuovo Regolamento, archiviando le disposizioni del 2016 per inaugurare un’era di maggiore trasparenza e tutela per il cittadino. Una svolta attesa, che promette di ripristinare un equilibrio spesso precario tra libertà di mercato e diritto alla tranquillità.

La Sferza Contro il Telemarketing Selvaggio e lo Spoofing

La nuova disciplina si erge a baluardo contro le pratiche più insidiose del telemarketing e teleselling aggressivo. Non si tratta più di semplici fastidi, ma di veri e propri attacchi alla buona fede, perpetrati con numeri telefonici inesistenti o alterati per celare l’identità del chiamante. Il fenomeno dello spoofing, in particolare, ha assunto contorni allarmanti, con malintenzionati che si spacciano per enti pubblici o istituzioni finanziarie. L’Agcom, con un tratto deciso, impone ora agli operatori nazionali di bloccare le chiamate dall’estero che presentano un identificativo italiano illegittimo, salvo il caso di utenti legittimamente in roaming. Una misura drastica, ma necessaria, per arginare un flusso di chiamate ingannevoli che ha mietuto fin troppe vittime.

5G e i Bollini della Trasparenza: Una Guida per l’Utente

Accanto alla lotta alle frodi, il Regolamento introduce un sistema innovativo per la classificazione delle offerte 5G, volto a garantire una maggiore chiarezza per gli utenti finali. Un sistema intuitivo, basato sull’utilizzo di “bollini” cromatici, che segnaleranno in modo immediato le caratteristiche del servizio offerto, con particolare enfasi sulle eventuali limitazioni di velocità.

Il bollino verde sarà il simbolo delle offerte 5G senza alcuna restrizione contrattuale sulla velocità imposta dall’operatore. Un segnale di piena libertà di navigazione, per coloro che desiderano sfruttare appieno le potenzialità della nuova tecnologia. I bollini giallo e rosso, invece, indicheranno la presenza di limiti di velocità. Il giallo sarà associato a limiti di download pari o superiori a 20 Mbit/s, mentre il rosso, ben più restrittivo, segnalerà limiti inferiori a tale soglia. Una mappa cromatica che permetterà al consumatore di orientarsi con consapevolezza nella giungla delle offerte, scegliendo in base alle proprie reali esigenze e non solo alle promesse.

Dati Sotto Controllo e Preavvisi Obbligatori

Le novità non si esauriscono qui. Il nuovo Regolamento rafforza le tutele sul consumo dei dati, introducendo l’obbligo per gli operatori di informare l’utente al raggiungimento dell’80% del plafond di Giga previsto dall’offerta. Ma la vera svolta è l’introduzione del blocco automatico del traffico dati al superamento del 100% dei Giga disponibili. Un meccanismo di salvaguardia che tutela l’utente da costi imprevisti e dall’esaurimento repentino del credito, garantendo un controllo più serrato sulla spesa. La riattivazione della navigazione richiederà un consenso attivo da parte dell’utente, ponendo al centro la sua volontà e non la prassi predefinita.