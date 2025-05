Attualmente, l’Italia si posiziona al primo posto in Europa per lo stoccaggio di gas, con un totale di 110,34 TWh, corrispondente al 54,48% della capacità nazionale disponibile. Questi dati emergono dall’associazione europea dei gestori di reti del gas (GIE), che riporta che nel complesso dell’Unione Europea le scorte hanno raggiunto il 44,75%, equivalenti a 506,39 TWh. La Germania, tradizionalmente leader nel settore dello stoccaggio, si colloca al secondo posto con un indice di riempimento del 37,42%, pari a 92,55 TWh.

È importante notare che questi numeri sono inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti. Infatti, il 20 maggio del 2024 le scorte in Europa ammontavano a 770 TWh, un leggero incremento rispetto ai 757 TWh dell’anno precedente. In Italia, le scorte nel 2024 erano di 144,54 TWh, mentre nel 2023 erano 141,72 TWh. Per quanto riguarda la Germania, questi valori erano di 177,6 TWh nel 2024 e 183,23 TWh nel 2023.

Inoltre, nella piazza Ttf di Amsterdam, i contratti future per il mese di giugno mostrano un incremento del 3,09%, raggiungendo il valore di 36,31 euro al MWh.