La collaborazione tra due giganti del settore audio, Powersoft S.p.A. e Coastal Source, è destinata a rivoluzionare il mondo dei sistemi audio per esterni. L’annuncio, giunto da Powersoft, azienda italiana quotata su Euronext Growth Milan e leader globale nei sistemi pro-audio, segna l’inizio di una nuova fase strategica che promette di elevare gli standard qualitativi nel segmento outdoor.

Un’Alleanza per il Suono Perfetto all’Aperto

L’accordo, di tipo OEM (Original Equipment Manufacturer), vedrà le due aziende impegnate nello sviluppo di una piattaforma di amplificazione avanzata. Questa piattaforma, basata sulle tecnologie proprietarie di Powersoft, sarà personalizzata per affrontare le sfide poste dalle difficili condizioni climatiche esterne, garantendo prestazioni audio di primissimo livello anche negli ambienti più ostili. L’obiettivo è chiaro: fornire un suono impeccabile dove umidità, salsedine e temperature estreme sono all’ordine del giorno.

Questa sinergia non nasce dal nulla, ma è il naturale sviluppo di una collaborazione tecnica consolidata. Entrambe le aziende condividono una visione innovativa e competenze progettuali complementari. L’ingegneria all’avanguardia di Powersoft si fonde con l’esperienza approfondita di Coastal Source nelle applicazioni outdoor, dando vita a soluzioni mirate sia per contesti residenziali che commerciali.

Dalle Dichiarazioni l’Impegno per l’Eccellenza

Le parole dei vertici delle due aziende confermano l’entusiasmo e la determinazione che animano questa partnership.

Franco D’Ascanio, fondatore e CEO di Coastal Source, ha sottolineato: “Powersoft e Coastal Source condividono la stessa attenzione alla qualità audio, all’affidabilità ed all’efficienza su prodotti pensati per applicazioni specifiche. Raggiungere prestazioni elevate in ambienti outdoor difficili non è un’impresa da poco ed è proprio per questo che la nostra partnership è così speciale e stimolante. Mentre continuiamo a innovare in mercati diversi, restiamo fedeli al nostro impegno nel fornire soluzioni d’eccellenza attraverso collaborazioni di alto livello.”

A fargli eco è Luca Lastrucci, CEO di Powersoft, che ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con Coastal Source a un nuovo livello: questa partnership rappresenta l’evoluzione di una visione tecnologica condivisa. Abbiamo sempre apprezzato l’approccio innovativo di Coastal Source. Unendo le nostre competenze, puntiamo a sviluppare prodotti e soluzioni per offrire prestazioni eccezionali proprio nelle applicazioni dove sono necessarie.”

La Nuova Linea: Efficienza e Durabilità al Centro

Al centro di questa innovazione ci saranno otto nuovi modelli di amplificatori a marchio Coastal Source. Questi prodotti sono stati pensati per soddisfare le stringenti esigenze di efficienza, durabilità e gestione ottimale del consumo energetico, caratteristiche fondamentali per le installazioni outdoor di Coastal Source. Superare le sfide poste da umidità, salsedine e temperature estreme è l’obiettivo primario di questa nuova gamma, che promette di definire nuovi standard di affidabilità e performance.