L’oro, da sempre considerato un bene rifugio, sta vivendo una nuova fase di ascesa. Ieri, le quotazioni spot del metallo hanno segnato un rialzo dello 0,7%, raggiungendo i 3.226 dollari l’oncia, mentre il contratto per giugno ha visto un incremento dell’1,38%, attestandosi a 3.231 dollari. Un’impennata che si inserisce in un trend di crescita che ha portato l’oro a superare i 3.000 dollari per oncia troy, registrando un incremento di oltre l’80% rispetto ai minimi del settembre 2022.

Il contesto di un’ascesa inarrestabile

A innescare questa nuova corsa all’oro, diversi fattori. Il rallentamento del dollaro gioca un ruolo significativo, rendendo il metallo giallo più accessibile per gli acquirenti che detengono altre valute. Parallelamente, l’incertezza generata dal downgrade del debito statunitense da parte di Moody’s ha alimentato la ricerca di sicurezza da parte degli investitori. Questa mossa, che ha innescato un sell-off degli asset statunitensi e una flessione dei prezzi dei Treasury, spingendo i rendimenti trentennali al 5%, ha ulteriormente evidenziato la fragilità del contesto economico attuale.

Le banche centrali e i consumatori: pilastri della domanda

Il rally dell’oro è stato alimentato anche da una domanda crescente da parte delle banche centrali, in particolare quelle dei Paesi emergenti. Dal 2008, la quota di oro nelle riserve globali è passata dal 6% all’11% nel 2023, il livello più alto degli ultimi vent’anni. Nel 2024, le banche centrali hanno acquistato ben 1.045 tonnellate di oro, segnando il terzo anno consecutivo in cui la domanda ha superato le mille tonnellate. Tra i maggiori acquirenti figurano Cina, India, Turchia e Polonia, che hanno aumentato significativamente le proprie riserve per proteggersi dalle incertezze economiche e politiche globali.

Ma non sono solo le istituzioni a guardare all’oro con interesse. La crescente domanda da parte dei consumatori è un fenomeno in espansione, tanto che le barre d’oro sono persino comparse sugli scaffali della catena Costco negli Stati Uniti, segno di una democratizzazione dell’investimento nel metallo prezioso.