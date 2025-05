A Osaka è stato firmato un importante Memorandum of Understanding (MoU) tra Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Torii Shingo, presidente della Osaka Chamber of Commerce and Industry. L’accordo mira a creare una piattaforma stabile per lo scambio di opportunità e per la condivisione di programmi e iniziative economiche e commerciali bilaterali. Questo protocollo tra le due Camere di Commercio è finalizzato a promuovere processi di internazionalizzazione e partnership su percorsi legati all’attrazione di investimenti, all’incontro tra ecosistemi dell’innovazione e alla co-progettazione internazionale, a beneficio delle imprese che operano nei rispettivi ambiti territoriali.

Un’Intesa Strategica per le Relazioni Commerciali

“L’intesa firmata oggi rappresenta una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente le importanti relazioni commerciali già in atto tra il Giappone e Roma,” ha spiegato Lorenzo Tagliavanti. “Siamo sicuri che, a seguito dell’odierna sottoscrizione del Memorandum d’intesa, i legami tra le imprese dei nostri territori potranno, sempre più, consolidarsi in partnership proficue e di lunga durata, nel segno dello sviluppo economico, dell’innovazione e della sostenibilità. Raggiungere questa intesa durante l’Expo Universale rappresenta un valore aggiunto a vantaggio di tutto il nostro Made in Italy.”

Il presidente della Camera di Commercio di Osaka, Torii Shingo, ha espresso il suo onore nel firmare l’intesa con la Camera di Commercio di Roma. “Osaka è una città che ha un passato importante e guarda al futuro con speranza e fiducia, nel segno dello sviluppo e del benessere,” ha affermato. “Questo protocollo siglato oggi rafforza i legami economici già esistenti tra Roma e il Giappone e, in particolare, assicura alle imprese dei due territori assistenza reciproca e occasioni di incontro e business.”

Alla cerimonia della firma, avvenuta nel Padiglione italiano a Expo Osaka 2025, hanno partecipato Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, Filippo Manara, Console d’Italia in Giappone e Giuseppe Biazzo, Presidente Unindustria.

Relazioni Economiche Solide tra Roma e Giappone

Roma e il Giappone vantano già una solida partnership economica. Nel 2024, l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto gli 857,1 milioni di euro, segnando un aumento del 4,9% rispetto al 2023. L’export di Roma verso il Giappone è stato di 183,6 milioni di euro (+6,3% sul 2023), mentre l’import si è attestato a 673,5 milioni di euro (+4,5% sul 2023).

Al 31 marzo 2025, nel Lazio, risultano 244 imprenditori nati in Giappone iscritti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio, ricoprendo diverse qualifiche: 110 Amministratori, 22 Titolari di impresa, 102 Soci e 10 con Altre cariche.