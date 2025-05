In collaborazione con ProGaming Italia, una delle più grandi agenzie di organizzazione di eventi Esport, entra nel panorama italiano l’isybank Gaming Tour, il primo torneo itinerante che toccherà quattro delle maggiori manifestazioni nazionali. Il tour partirà da realtà in forte ascesa come FalComics, Festival della Cultura Pop di Falconara Marittima (a maggio), e MolFest, Festival della Cultura Pop di Molfetta (a giugno), per poi approdare a Romics, Festival Internazionale Del Fumetto, Animazione, Cinema E Games (a ottobre), e concludersi con Milan Games Week & Cartoomics (a novembre 2025).

Un Villaggio del Gaming Itinerante

L’isybank Gaming Tour si configura come un vero e proprio villaggio del gaming itinerante, dotato di 24 postazioni di gioco, attività coinvolgenti e vantaggi esclusivi, come il servizio “salta fila” dedicato ai clienti di isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. A partire dal 23 maggio, data di inizio di FalComics, e per sette mesi consecutivi, gli appassionati avranno l’opportunità di sfidarsi su tre diverse piattaforme: PC, mobile e console (PS5), competendo su titoli di successo come Fortnite, Pokémon Pocket ed eFootball. L’evento è stato concepito per coinvolgere sia i gamer più esperti che i giocatori amatoriali, offrendo una combinazione di tornei ufficiali e sfide più accessibili, per un’esperienza completa e stimolante. Inoltre, in occasione delle prime due tappe, quelle di Falconara Marittima e di Molfetta, sono previste sorprese speciali per i vincitori dei tornei competitivi. Ma non è tutto: i partecipanti in possesso di un piano isybank potranno accedere a un’esclusiva opportunità finale, pensata per rendere l’esperienza ancora più memorabile, aggiungendo ulteriore valore a due giornate già ricche di adrenalina e passione per il gaming.

Star del Web e Partnership di Prestigio

Il tour vedrà anche la partecipazione di alcuni tra i nomi più seguiti del panorama italiano dei content creator. Ospiti speciali come l’amatissima Giorgia Della Latta, in arte Queen Giorgia, nota streamer; Francesco Pardini, famoso giocatore competitivo di Pokémon e campione nazionale italiano 2011 e 2015; e Kafkanya, content creator e streamer appassionata di cultura pop, gaming e cosplay, saranno protagonisti in diverse tappe del tour, contribuendo a creare momenti di interazione, Meet&Greet e contenuti esclusivi per il pubblico.

L’isybank Gaming Tour si avvale, inoltre, di prestigiose partnership con AiGrading, leader nella gradazione delle carte da gioco e già parte del programma isyReward di isybank, e Millennium, punto di riferimento italiano per la community Pokémon.

Visione e Obiettivi del Tour

Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia, ha dichiarato: “isybank Gaming Tour nasce con l’ambizione di proporre un format innovativo, dinamico e altamente coinvolgente, capace di coniugare intrattenimento, competizione e valorizzazione del talento all’interno del panorama gaming ed Esport italiano. Vogliamo offrire ai partecipanti non solo un’occasione di gioco, ma un vero e proprio percorso esperienziale, fatto di sfide, momenti di condivisione e opportunità concrete, che possa lasciare un segno positivo e duraturo nella community. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più persone al mondo del gaming competitivo, rendendolo accessibile, inclusivo e ricco di stimoli.”

Antonio Valitutti, nella foto, Amministratore Delegato di isybank, ha commentato: “Affianchiamo ProGaming, con cui condividiamo visione e valori comuni, in questa nuova edizione dell’isybank Gaming Tour, intitolata al nostro brand. Innovazione, digitalizzazione, creatività sono al centro del mondo del gaming, così come sono essenziali per il nostro modo di fare banca. Siamo in sintonia con le passioni e i linguaggi dei giovani e li accompagniamo nelle loro scelte quotidiane con il conto corrente completamente gratuito, inoltre attraverso il Gruppo Intesa Sanpaolo, negli studi con il prestito d’onore senza garanzie, nell’acquisto della prima casa con il mutuo dedicato e con un programma di formazione per inserirli nel mondo del lavoro.”