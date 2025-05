Un inizio d’anno brillante per Swiss Life, che nel primo trimestre del 2025 ha registrato una crescita significativa sia nell’attività assicurativa che nelle operazioni che generano tasse e commissioni. Matthias Aellig, nella foto, Group CEO di Swiss Life, ha espresso la sua soddisfazione per questi risultati, che segnano un avvio promettente del programma “Swiss Life 2027“, mirato a proseguire lo sviluppo di successo degli ultimi anni.

Crescita Sostenuta per Tasse e Commissioni

Nei primi tre mesi del 2025, il gruppo Swiss Life ha visto un aumento delle operazioni che generano tasse e commissioni. I proventi da queste attività sono saliti del 3% in valuta locale, raggiungendo i 659 milioni di franchi (rispetto ai 639 milioni di franchi del medesimo periodo dell’anno precedente). Questo incremento è stato trainato in particolare dai prodotti e servizi propri e di terzi e dal contributo di Swiss Life Asset Managers. I premi incassati dal gruppo hanno toccato i 7,9 miliardi di franchi, con un aumento del 6% in valuta locale rispetto ai 7,5 miliardi di franchi dell’anno precedente.

Performance dei Mercati Chiave

Sul suo mercato d’origine, la Svizzera, Swiss Life ha registrato premi per 4,5 miliardi di franchi, con una crescita del 3%. Le attività in gestione negli affari semiautonomi si sono mantenute stabili a 7,8 miliardi di franchi, mentre i proventi da tasse e commissioni sono balzati dell’11%, attestandosi a 91 milioni di franchi.

In Francia, i premi incassati sono aumentati dell’11%, raggiungendo i 2,1 miliardi di euro. Il ramo Vita ha visto un incremento dei premi del 14%, con una quota di soluzioni vincolate a partecipazioni che si è mantenuta a un notevole 65%, ben al di sopra della media di mercato. I proventi da tasse e commissioni in Francia sono cresciuti del 7% a 154 milioni di euro.

Anche la Germania ha contribuito alla crescita, con premi incassati per 412 milioni di euro, segnando un aumento del 3%. I proventi da tasse e commissioni sono aumentati del 5%, raggiungendo quota 227 milioni di euro, nonostante un solido primo trimestre dell’anno precedente.

Nell’unità di mercato International, i premi incassati sono cresciuti del 7%, attestandosi a 1130 milioni di euro. Le operazioni che generano tasse e commissioni hanno tuttavia registrato un calo del 5%, collocandosi a 92 milioni di euro.

Swiss Life Asset Managers: Forte Afflusso di Capitali

Swiss Life Asset Managers ha mostrato risultati eccezionali, con attività in gestione negli affari con clienti terzi (TPAM) che a fine marzo 2025 hanno raggiunto i 135 miliardi di franchi (rispetto ai 125 miliardi di franchi del 31 dicembre 2024). L’afflusso di nuovi capitali netti negli affari TPAM nel primo trimestre 2025 è stato particolarmente robusto, ammontando a 9,3 miliardi di franchi (un significativo balzo rispetto ai 0,7 miliardi di franchi dell’anno precedente), trainato da forti afflussi in azioni e obbligazioni. Swiss Life Asset Managers ha conseguito proventi da tasse e commissioni per 232 milioni di franchi, con gli affari TPAM che hanno contribuito per 146 milioni di franchi.

Solidità Finanziaria e Programma di Riscatto Azionario

Nel primo trimestre 2025, Swiss Life ha incassato proventi diretti da investimenti per 1084 milioni di franchi, con un rendimento d’investimento diretto non annualizzato dello 0,8%. La solidità finanziaria del gruppo è confermata dal quoziente SST previsto per la fine di marzo 2025, pari a circa il 200%, ben al di sopra dell’ambizione strategica compresa tra il 140 e il 190%. Il programma di riscatto delle azioni, del valore di 750 milioni di franchi, procede come previsto e si protrarrà fino a fine maggio 2026, sottolineando la fiducia del gruppo nel proprio valore.