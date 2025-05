“In Italia è fondamentale intensificare la lotta contro le agromafie, con un’attenzione particolare alla tutela delle imprese oneste che operano nel rispetto delle leggi. Molte di queste aziende affrontano una concorrenza sleale di vario tipo, inclusa quella esercitata dalla criminalità organizzata. Lo ha ribadito il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nella foto, durante la presentazione dell’ottavo Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia“. L’evento, tenutosi a Palazzo Rospigliosi, è stato organizzato da Coldiretti, Eurispes e Fondazione Osservatorio Agromafie.

Collaborazione Istituzionale e Crescita del Settore

Lollobrigida ha sottolineato come il governo si sia distinto per un’azione collaborativa tra le diverse forze che operano nel settore. Una cabina di regia, che sarà ora istituzionalmente garantita grazie a un disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri, mira a rafforzare ulteriormente l’operatività in questo ambito.

I dati recenti, tuttavia, mostrano una crescita preoccupante del business delle agromafie. “L’agrifood è diventato un settore più interessante,” ha commentato il Ministro, evidenziando i risultati significativi raggiunti dal settore agroalimentare italiano. Con 70 miliardi di export e una crescita del valore aggiunto dell’economia legata all’agricoltura, l’Italia si posiziona prima in Europa, superando Francia e Germania, un risultato definito storico.

Un’Analisi Cruciale per la Deterrenza

L’analisi dei dati offerta dal confronto organizzato da Coldiretti è considerata dal Ministro dell’Agricoltura uno strumento utile per ottenere informazioni corrette e, di conseguenza, per “calare forme di deterrenza e persecuzione dei reati legali a questo settore.”