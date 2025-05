CY4GATE, azienda di spicco nel panorama della cyber security e cyber intelligence a livello nazionale ed europeo, ha recentemente siglato un contratto quinquennale di notevole importanza. L’accordo, del valore complessivo di 8,4 milioni di euro, è stato sottoscritto con un primario cliente istituzionale europeo. L’obiettivo è fornire tecnologie innovative e servizi evolutivi nell’ambito della Decision Intelligence, un settore in rapida espansione e di cruciale importanza strategica.

Questo accordo rientra nel quadro delle recenti acquisizioni del Gruppo e prevede l’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate, sviluppate internamente da CY4GATE. Tale operazione mira a consolidare ulteriormente la posizione dell’azienda come punto di riferimento in questo ambito altamente specializzato.

La Rivoluzione della Decision Intelligence

La Decision Intelligence rappresenta un campo in continua evoluzione, spinto dalla crescente necessità di raccogliere, analizzare e integrare dati eterogenei per generare insight strategici. Questi ultimi sono ormai considerati pilastri fondamentali per istituzioni, aziende e organizzazioni governative, che necessitano di informazioni sempre più precise e contestualizzate per prendere decisioni efficaci.

Il mercato della Decision Intelligence sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnologica, trainata dall’adozione sempre più diffusa di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sul machine learning. Queste tecnologie permettono di ottimizzare e automatizzare i processi decisionali in tempo reale, garantendo risposte rapide e informate in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso. Le soluzioni offerte dal Gruppo CY4GATE si inseriscono proprio in questo scenario, rispondendo alla domanda crescente di strumenti in grado di supportare decisioni più rapide, informate e strategiche.

La Visione di CY4GATE per l’Europa

Emanuele Galtieri, nella foto, CEO e General Manager di CY4GATE Group, ha commentato l’importanza di questo traguardo: “l’Azienda punta molto sull’internazionalizzazione e in particolare nei paesi Europei che sono il fulcro della strategia che pone alla base la creazione di un centro di competenza per la cyber in Europa. Siamo, pertanto, soddisfatti di come il percorso avviato si stia concretizzando ed è motivo di orgoglio poter essere protagonisti di questa rivoluzione in atto, consapevoli che il futuro della Decision Intelligence si fonda sull’innovazione, sulla responsabilità e sulla capacità di offrire insight azionabili che trasformano i dati in vantaggi competitivi. L’ordine acquisito, a carattere pluriennale, conferma come la solidità della nostra customer value proposition si tramuti in trust dei clienti che scelgono Cy4Gate Group per le sfidanti esigenze di ottenere informazioni pregiate dai big data”.

L’acquisizione di questo contratto pluriennale non solo rafforza la presenza di CY4GATE sul mercato europeo, ma testimonia anche la solidità della sua proposta di valore, che si traduce nella fiducia dei clienti che scelgono il Gruppo per affrontare le complesse sfide legate all’estrazione di informazioni preziose dai big data.