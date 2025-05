Le borse asiatiche chiudono con tendenze contrastanti mentre si attentano ai colloqui riguardanti il conflitto tra Russia e Ucraina. Anche le mosse degli Stati Uniti in merito alla politica commerciale sono sotto i riflettori. Si prevede un avvio positivo per l’Europa, con i futures in rialzo.

Poco mossa Tokyo (+0,08%). Sul fronte valutario, lo yen interrompe la fase di rivalutazione nei confronti del dollaro, scambiando a 144,46, e a 162,61 rispetto all’euro. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il rendimento del trentennale giapponese sale di sedici punti base al 3,12%, il livello più alto dal 1999. A contrattazioni ancora aperte, salgono Hong Kong (+1,5%), Shanghai (+0,6%) e Shenzhen (+0,8%). In contrazione Seul (-0,06%) e Mumbai (-0,3%).

La giornata si presenta scarna di dati macroeconomici, ma sono previsti gli interventi di vari membri della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve.