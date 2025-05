Le Borse europee continuano a muoversi in modo misto, mentre persistono incertezze riguardo ai dazi imposti dagli Stati Uniti e alle tensioni geopolitiche in corso. Dopo la conversazione telefonica tra Donald Trump e Vladimir Putin, si attendono aggiornamenti sui colloqui tra Russia e Ucraina. Il dibattito sul possibile taglio del rating degli USA da parte di Moody’s sembra essere stato accantonato, mentre per quanto riguarda la politica monetaria della Fed, sarà necessario un po’ di tempo per chiarire quali saranno le prospettive future.

L’indice Stoxx 600 registra un incremento dello 0,1%. Madrid mostra un solido guadagno (+1,2%), così come Londra (+0,27%), mentre Parigi (+0,03%) e Francoforte (-0,08%) si muovono con più cautela. I principali mercati europei sono sostenuti soprattutto dalle utility (+1,2%), con il prezzo del gas che aumenta dell’1,8% a 35,85 euro per megawattora. Anche le banche si mostrano in crescita (+0,7%), mentre il settore delle assicurazioni fa registrare una flessione (-0,4%).

Positivo anche il comparto della difesa (+0,3%), con risultati favorevoli per Rheinmetall (+1,7%) e Leonardo (+2%). D’altra parte, il settore energetico segna un calo (-0,4%), con il petrolio che subisce una flessione. Il WTI scende dello 0,7% a 62,25 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 65,05 dollari. Si registra una giornata negativa anche per il settore del lusso (-0,9%).

Le tensioni sui titoli di Stato sembrano allentarsi. Il differenziale tra Btp e Bund scende a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,56% e quello tedesco al 2,56%. Il prezzo dell’oro è in flessione, con una perdita dello 0,6% a 3.221 dollari l’oncia. Sul fronte valutario, il dollaro resta debole nei confronti delle principali valute. L’euro guadagna terreno, salendo a 1,1265 nei confronti del biglietto verde.