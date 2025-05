La strada italiana, pur tra mille incertezze e le consuete resistenze, si sta lentamente tingendo dei colori della tecnologia. Il mercato delle auto connesse e della mobilità smart continua a disegnare una traiettoria ascendente, quasi a dispetto delle complessità che affliggono il settore automobilistico tradizionale. Nel 2024, questo segmento ha toccato quota 3,3 miliardi di euro, un incremento del 16% rispetto all’anno precedente, allineandosi ai trend di crescita europei. Un dato che, di per sé, racchiude una mutazione profonda, un segnale di un’Italia che, seppur con la sua innata prudenza, si affaccia al futuro.

Un Parco Circolante Sempre Più “Intelligente”

Il quadro dipinto dall’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, presentato al convegno “Essere o non essere: il dilemma della mobilità tra innovazione e adattamento”, è eloquente. Nonostante la vendita di veicoli nel 2024 sia rimasta quasi invariata (1,5 milioni di unità, un modesto -0,5% rispetto al 2023, e un primo quadrimestre 2025 con un calo simile), l’Italia vanta oggi 17,7 milioni di auto connesse, quasi la metà del parco circolante (il 44%), una ogni tre abitanti. Un fenomeno carsico, che cresce silenziosamente ma con inesorabile determinazione.

La crescita è trainata da diverse componenti: le soluzioni per l’auto connessa in senso stretto (1,66 miliardi di euro, +7%), i sistemi ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) integrati nelle nuove vetture, come la frenata automatica di emergenza o il mantenimento di corsia (1,2 milioni di euro, un balzo del +26%), e le soluzioni di Smart Mobility nelle città, dalla gestione dei parcheggi alla sharing mobility (500 milioni di euro, +25%). È un mosaico in evoluzione, dove ogni tassello aggiunge intelligenza al movimento.

La Transizione Elettrica tra Scetticismo e Costi

Eppure, il sentiero della mobilità a zero emissioni resta tortuoso. Le vetture elettriche pure (BEV) o ibride plug-in (PHEV) immatricolate nel 2024 si fermano a un modesto 7,5% del totale, sebbene mostrino un’accelerazione nei primi mesi del 2025 (9,7%). Il parco circolante di queste vetture è ancora esiguo, appena l’1,5% del totale, con 624mila unità. Gli ostacoli, per gli italiani, sono chiari e si traducono in un’antica e mai sopita prudenza: i costi. Non solo il prezzo di vendita (per il 26% degli intervistati), ma anche le spese di ricarica (il 19%) e manutenzione (il 17%). Un pragmatismo, il nostro, che non si lascia facilmente sedurre dalle sirene del futuro, se non offre garanzie concrete.

La normativa europea sullo stop alle auto diesel e benzina entro il 2035 non pare incutere timore eccessivo. Solo il 10% dei consumatori si adeguerà fin da subito. Il 34% preferisce la via dell’attesa, confidando in una maggiore convenienza e affidabilità delle elettriche. E, fedele alla sua natura, quasi la metà degli italiani (il 48%) utilizzerà la vettura attuale fino all’ultimo o ne acquisterà una nuova, rigorosamente con motore a combustione, poco prima della scadenza.

Flotte Aziendali e Smart Road: Le Nuove Frontiere

Anche nel mondo aziendale, l’evoluzione è in atto, seppur con ritmi diversi. Il 43% dei fleet manager mette a disposizione dei dipendenti veicoli elettrici o ibridi, e il 30% gestisce una flotta connessa. L’Intelligenza Artificiale è ancora un’ospite rara nelle grandi aziende (solo il 7% l’ha integrata), ma un ulteriore 22% si dichiara interessato a esplorare questa possibilità.

Parallelamente, i progetti di Smart Mobility e Smart Road disegnano un futuro interconnesso. Il 65% dei comuni italiani ha avviato progetti di Smart Mobility negli ultimi tre anni, sebbene solo il 29% utilizzi appieno i dati raccolti. La sperimentazione delle Smart Road è in forte crescita: 166 progetti globali dal 2017, con 46 lanciati solo nel 2024. L’Italia, in questo contesto, si ritaglia il suo spazio con 21 iniziative attivate nel solo triennio 2022-2024. Segnali, tutti, di un’Italia che, seppur con i suoi tempi, si sta adattando al cambiamento, consapevole che la strada del futuro passa anche da qui.