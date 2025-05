La notizia è arrivata, quasi senza rumore, come un pugno leggero dopo tanti colpi pesanti: Nino Benvenuti, il campione dal volto pulito e dal guantone svelto, non è più tra noi. Una vita che si è dipanata tra il ring e lo schermo, tra la polvere delle palestre e le luci della ribalta, si è spenta con la discrezione di chi ha sempre saputo stare al proprio posto, anche quando il mondo intero lo acclamava.

Il Ragazzo di Isola d’Istria

Nato in una terra di confine, l’Istria, Nino Benvenuti ha portato con sé l’eleganza di una scherma pugilistica che era quasi una danza, un ballo di movimenti precisi, mai sprecati. Non era un pugile da rissa, non il bruto che cerca lo scontro frontale a ogni costo. Era un artista del ring, uno che sapeva costruire il colpo, attendere il momento, e poi sferrare con la grazia e la potenza di chi conosce il mestiere a fondo. Le sue vittorie, le sue cinture mondiali – nei superwelter, poi nei medi – non furono il frutto di una forza belluina, ma di una intelligenza tattica e di una preparazione fisica quasi maniacale.

Il Richiamo delle Luci

Dopo l’oro olimpico a Roma nel ’60, dopo le sfide epiche con Sandro Mazzinghi e, soprattutto, con Emile Griffith, incontri che hanno scolpito pagine indelebili nella storia del pugilato, Nino Benvenuti ha saputo svestire i guantoni. Ha lasciato il ring con la stessa dignità con cui vi era entrato, senza strascichi o ritorni improbabili. Si è affacciato al mondo dello spettacolo, con quella sua innata fotogenia, con la capacità di muoversi con agio anche davanti a una cinepresa. Ha interpretato sé stesso e altri, senza mai forzare la mano, senza mai sfigurare. Non è diventato un attore di grido, ma un volto familiare, rassicurante, parte di quel panorama italiano che lo aveva amato e continuato a stimare.

Un Volto, un’Epoca

Nino Benvenuti è stato un pezzo d’Italia. Un’Italia che cambiava, che si affacciava a un benessere fragile, che aveva bisogno di eroi semplici, ma veri. Lui, con quel sorriso un po’ malinconico e lo sguardo fiero, ha incarnato questo spirito. Non ha mai urlato, non ha mai cercato scandali. Ha vissuto la sua vita con la stessa composta serietà che metteva sul ring, nella boxe e poi nell’esistenza. E oggi, che il suo viaggio si conclude, resta l’immagine di un uomo che ha saputo essere campione senza mai perdere la propria misura, senza mai cedere all’eccesso. Un campione vero, anche lontano dalle corde.