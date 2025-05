La produzione italiana di acciaio ha registrato un aumento significativo ad aprile, confermando un trend di ripresa che sta riportando il settore ai livelli dello scorso anno. Con 1,8 milioni di tonnellate prodotte, il mese di aprile ha segnato un incremento del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato in linea con il +6% registrato a marzo.

Consolidamento della Ripresa nel Primo Quadrimestre

Secondo i dati forniti da Federacciai, nel periodo gennaio-aprile le acciaierie nazionali hanno consolidato una ripresa tendenziale del 3,8%. I volumi produttivi, pari a 7,3 milioni di tonnellate, si sono così allineati ai livelli registrati nel medesimo periodo del 2023. Questo miglioramento dell’attività ha coinvolto entrambe le principali famiglie di laminati a caldo.

La produzione di lunghi, che ha raggiunto 1,1 milioni di tonnellate ad aprile, ha mostrato un incremento del 6,5% su base annua, accelerando rispetto all’1,2% di marzo. Dall’inizio dell’anno, l’attività produttiva di questo comparto si è mantenuta sui livelli dell’anno precedente, con 4,2 milioni di tonnellate e un +0,9%, nonostante un calo a febbraio (-6,1%).

Per quanto riguarda i piani, si osserva un consolidamento dell’andamento positivo, in controtendenza rispetto al trend in discesa registrato nel 2024. Nello specifico, ad aprile la produzione di piani si è attestata a 817 mila tonnellate, con un miglioramento del 13,3% su base annua, un tasso in linea con il 13,6% di marzo. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, la produzione di piani ha cumulato un aumento del 10,5%, per un totale di 3,3 milioni di tonnellate.