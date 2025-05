Il riordino delle accise previsto dal decreto della scorsa settimana avrebbe dovuto risultare, a parità di litri consumati, “una partita di giro”, con il gasolio che avrebbe dovuto costare 1,50 centesimi in più al litro, salendo a 1,83 se si considera anche l’Iva al 22%. D’altra parte, la benzina avrebbe dovuto calare di conseguenza. Tuttavia, come afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “come temevamo, purtroppo, non è così. Il gasolio è aumentato, mentre la benzina non ha praticamente visto un ridimensionamento, rimanendo ferma”.

I dati provenienti dallo studio dell’associazione si basano sulle medie regionali calcolate giornalmente dal Mimit. “In autostrada, per la benzina self-service si registra un insignificante e ridicolo abbassamento di 0,1 cent (-5 cent per un pieno di 50 litri), mentre il gasolio ha subito un incremento di 1,5 cent al litro (+75 cent per un pieno), ovvero 15 volte di più”, sottolinea l’associazione. Nelle varie regioni, prosegue l’Unc, che ha effettuato una media aritmetica tra i prezzi medi regionali, “la benzina è diminuita di soli 0,4 cent, corrispondenti a un risparmio di 20 cent a rifornimento, mentre il gasolio ha visto un aumento di 1,3 cent al litro, equivale a un costo aggiuntivo di 66 cent per un pieno, ovvero oltre tre volte tanto rispetto alla benzina”.