Si chiama “Noi Snam” il primo piano di azionariato diffuso Snam che nasce con l’obiettivo di consentire ai dipendenti di investire in azienda, diventandone azionisti e condividendo così il valore generato in un orizzonte di lungo periodo. Il piano, valido per il periodo 2025-2027, prevede adesione volontaria ed è rivolto alla totalità dei dipendenti, e mira a consolidarne il senso di appartenenza e di responsabilità, incentivando la loro partecipazione agli obiettivi del Gruppo e contribuendo ulteriormente ai suoi successi.

Dettagli e Vantaggi del Piano

“Noi Snam” si rivolge a tutta la popolazione aziendale – operai, impiegati, quadri e dirigenti –, con adesione su base volontaria. È un piano di tipo rolling, con due finestre annuali di acquisto e uno sviluppo su un orizzonte triennale. I partecipanti potranno acquistare azioni Snam con risorse proprie o con la conversione del proprio premio di risultato, beneficiando di azioni gratuite (matching shares) al momento dell’acquisto e alla fine del triennio qualora i dipendenti decidano di mantenerle per ulteriori 3 anni (loyalty shares), con vantaggi particolarmente significativi per operai, impiegati e quadri, che in occasione della prima adesione riceveranno anche 25 azioni in regalo (welcome shares). Chi aderirà al piano potrà, inoltre, beneficiare di tutti gli altri diritti associati alla proprietà di azioni, come il diritto di voto e quello al dividendo.

La Visione dietro “Noi Snam”

“Con ‘Noi Snam’ vogliamo rafforzare il patto di fiducia tra l’azienda e le sue persone, nella convinzione che il capitale umano sia una componente decisiva nel nostro percorso di crescita,” ha dichiarato Alessandro Zehentner, Presidente di Snam. “L’azionariato diffuso è un potente strumento di inclusione e responsabilizzazione, e siamo orgogliosi di rilanciarlo con una visione moderna e partecipativa che prevede incentivi per le fasce operative e i middle-manager, il cui contributo quotidiano è alla base dei nostri successi”.

Contesto di Crescita e Investimenti Futuri

Il lancio del piano avviene in un contesto di crescita significativa per il Gruppo. Nel 2024, Snam ha registrato investimenti per circa 2,9 miliardi di euro (+31% rispetto al 2023), un EBITDA adjusted in crescita del +13,9% e un utile netto adjusted aumentato del +10,4%, superando le attese del mercato. A conferma di questa traiettoria, il nuovo Piano Strategico 2025-2029 – il più ambizioso nella storia di Snam – prevede investimenti per 12,4 miliardi di euro.

Percorso di Cultura Finanziaria a Supporto

Per fornire strumenti concreti affinché tutte le persone del Gruppo possano prendere decisioni informate e consapevoli, Snam lancia, a supporto del piano, un percorso di cultura finanziaria che durerà fino al 2026. Il programma, accessibile tramite la intranet aziendale, propone approfondimenti costruiti a partire dal contributo dei dipendenti. Oltre al corso, è previsto un roadshow di 15 tappe nei territori in cui Snam è presente, per incontrare i dipendenti e rispondere a tutte le loro domande in un’ottica di totale trasparenza e coinvolgimento sulle tematiche finanziarie.