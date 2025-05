Nel panorama sempre più esigente dell’industria alimentare, dove la sicurezza e la qualità dei prodotti sono requisiti non negoziabili, ottenere riconoscimenti internazionali di alto livello è un segnale forte e chiaro. Pinsami (nella foto, l’a. d. Mauro Dalle Vacche) ha annunciato con orgoglio di aver superato con successo i rigorosi audit per le certificazioni BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard), raggiungendo in entrambi i casi Il punteggio più alto previsto, ovvero il livello AA.

Un Riconoscimento di Eccellenza Riconosciuta a Livello Globale

Queste certificazioni non sono semplici attestati, ma rappresentano standard globali fondamentali per le aziende che operano nel settore food e vogliono garantire ai consumatori e ai partner commerciali i più alti livelli di qualità e sicurezza alimentare. Ottenere il massimo punteggio in entrambi gli audit conferma l’eccellenza e l’affidabilità del sistema di gestione qualità e sicurezza alimentare di Pinsami, dimostrando una piena conformità a normative riconosciute a livello internazionale.

Cosa Implica il Massimo Punteggio sul Campo

Il raggiungimento del punteggio AA nelle certificazioni BRC e IFS attesta, nella pratica quotidiana di Pinsami:

La conformità a rigorosi standard igienico-sanitari in ogni fase operativa.

in ogni fase operativa. L’applicazione di controlli accurati lungo tutto il processo produttivo.

lungo tutto il processo produttivo. La massima attenzione alla tracciabilità e sicurezza dei prodotti, garantendo la loro integrità dal punto di origine fino al consumatore finale.

Dietro il Successo: L’Impegno delle Persone

Un risultato di tale portata è il frutto di un lavoro corale e dedicato. Pinsami sottolinea come questo importante obiettivo sia stato reso possibile grazie alle competenze e alla dedizione del team qualità, che ha operato con grande professionalità per preparare e superare gli audit. Fondamentale è stato anche il prezioso contributo degli operatori di produzione, il cui impegno quotidiano sul campo garantisce il mantenimento di standard elevati in ogni fase del processo produttivo. È la sinergia tra pianificazione, controllo e operatività che costruisce l’eccellenza.

Uno Stimolo per il Futuro

Per Pinsami, l’ottenimento di queste certificazioni con il massimo punteggio non è un punto di arrivo, ma piuttosto uno stimolo costante a migliorarsi sempre di più. L’obiettivo dichiarato rimane quello di continuare a offrire ai propri clienti prodotti sicuri, certificati e sempre all’altezza delle aspettative di un mercato attento ed esigente. Un impegno per la qualità che si rinnova giorno dopo giorno.